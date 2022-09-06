В Перми банк оштрафован за нарушение при списании денежных средств с должника

09.38 Среда, 7 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Судебные приставы Перми привлекли к административной ответственности, кредитную организацию, неправомерно списавшую денежные средства со счета должника.

Согласно материалам исполнительного производства, находящегося на исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю, житель Перми обязан компенсировать 200 тысяч рублей морального вреда родственнице сбитого им на дороге человека. Ранее судебные приставы взыскали половину данной суммы. Также в рамках исполнительного производства было установлено место работы должника и принадлежащий ему расчетный счет в АО «Тинькофф Банк».

В целях принудительного взыскания остатка задолженности сотрудником органов принудительного исполнения были вынесены постановления об обращении взыскания на заработную плату и на денежные средства, находящиеся на расчетном счете должника.

На основании процессуального документа работодатель производил удержания из заработной платы должника в размере 50%, а оставшуюся сумму переводил на его счет в АО «Тинькофф Банк». При этом в реквизитах платежных поручений он указывал сведения о характере денежных средств, зачисляемых на счет, а также делал отметки о произведенных удержаниях. Несмотря на указанный код дохода, который свидетельствовал о невозможности взыскания с поступающих выплат, банк все же списал денежные средства в размере более 15 тысяч рублей в счет погашения долга.

Излишне удержанные денежные средства возвращены должнику. За нарушение законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в неисполнении банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника, в отношении АО «Тинькофф Банк» составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 17.14 КоАП РФ.

В соответствии с санкцией данной статьи Арбитражный суд г. Москвы назначил АО «Тинькофф Банк» административный штраф в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника — более 7,5 тысяч рублей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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