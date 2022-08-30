В «Губернии» началась «Открытая неделя»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

5 сентября стартовала «Открытая неделя» в Пермском доме народного творчества «Губерния». В первый вечер гостей ждали народные игры, затеи и забавы.6 сентября в фойе Пермского дома народного творчества с 19.00 до 21.00 пройдут самые необыкновенные мастер-классы. Народный мастер по художественной росписи, Аглая Ивановна Полей, научит расписывать деревянные изделия в технике обвинской росписи, а участники клуба исторической реконструкции «Уральские белки» проведут мастер-класс по набойке. Вы не только отлично проведёте время, но и сможете прикоснуться к истокам и тонкостям культурного наследия.7, 8 и 9 сентября с 19.00 до 20.00 гостей «Губернии» ждут экскурсии, на которых вы познакомитесь с деятельностью учреждения, с его событиями, проектами и творческими коллективами «Хобби-Центра», услышите сказки Евдокии Никитичны Трясциной, узнаете, что таит в себе закулисье Пермского дома народного творчества! Экскурсии проведёт главная сказочница «Губернии», заведующая этно-центром Пермского дома народного творчества, Наталья Григорьевна Кожанова.10 сентября в 15.00 стартует открытие творческого сезона «Губернии» - «Мели, Емеля – твоя неделя». Гостей ждут:- театрализованный концерт, посвящённый открытию творческого сезона, на котором коллективы Пермского дома народного творчества представят свои лучшие номера;- встреча с руководителями коллективов;- интерактивная программа.А уже 11 сентября с 12.00 до 15.00 - день открытых дверей в «Губернии». Каждый желающий сможет посетить открытые уроки коллективов Пермского дома народного творчества, задать вопросы руководителям творческих объединений и записать ребёнка или самому записаться в коллектив, чья деятельность заинтересует вас больше всего.Вход на все события «Открытой недели» - свободный.На экскурсии 7, 8 и 9 сентября требуется предварительная регистрация.