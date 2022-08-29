Судебный пристав из Перми защитил честь ведомства и профсоюза на краевой спартакиаде

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сотрудник ГУФССП России по Пермскому краю Дмитрий Субботин помог сборной команде госучреждений занять первое место на краевой профсоюзной спартакиаде. Судебный пристав стал первым в настольном теннисе. Он уже давно и плодотворно занимается этим видом спорта и добился серьезных успехов, а тот факт, что его включили в команду лишь подтверждает это.Во Дворце спорта «Красава» за золото сражались лучшие из лучших, но только спортсменам из команды госучреждений удалось показать максимальные результаты в большинстве дисциплин. Как справедливо отметил судья соревнований Евгений Мочалов: «Победа была закономерна, ведь команды занявшие три призовых места делегировали представителей во всех зачетных видах спорта». А выступать пришлось не только в настольном теннисе, но и в баскетболе, легкой атлетике, гиревом спорте, перетягивании каната и шахматах. Кроме Дмитрия Субботина, в команду вошли спортсмены из пермского ГУФСИН и ГУ МВД, а также представители Пермской печатной фабрики ГОЗНАК.