Судебный пристав из Перми защитил честь ведомства и профсоюза на краевой спартакиаде

10.30 Вторник, 6 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Сотрудник ГУФССП России по Пермскому краю Дмитрий Субботин помог сборной команде госучреждений занять первое место на краевой профсоюзной спартакиаде. Судебный пристав стал первым в настольном теннисе. Он уже давно и плодотворно занимается этим видом спорта и добился серьезных успехов, а тот факт, что его включили в команду лишь подтверждает это.

Во Дворце спорта «Красава» за золото сражались лучшие из лучших, но только спортсменам из команды госучреждений удалось показать максимальные результаты в большинстве дисциплин. Как справедливо отметил судья соревнований Евгений Мочалов: «Победа была закономерна, ведь команды занявшие три призовых места делегировали представителей во всех зачетных видах спорта». А выступать пришлось не только в настольном теннисе, но и в баскетболе, легкой атлетике, гиревом спорте, перетягивании каната и шахматах. Кроме Дмитрия Субботина, в команду вошли спортсмены из пермского ГУФСИН и ГУ МВД, а также представители Пермской печатной фабрики ГОЗНАК.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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