Стартует заявочная кампания проекта «59 фестивалей 59 региона»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермский дом народного творчества «Губерния» объявляет о начале приема заявок на участие в проекте «59 фестивалей 59 региона». Заявки принимаются до 31 октября 2022 года. Первый этап отбора – заочный. Второй этап – очная защита проектов. В декабре экспертная комиссия назовет победителей. Тогда же будет сформирован фестивальный календарь.В этом году в проекте «59 фестивалей 59 региона» появился ряд важных нововведений.Доработаны критерии и категории мероприятий. Участником проекта может стать мероприятие любой величины: от стартапов до «фестивалей-гигантов». С каждым участником проекта ведётся активное взаимодействие, которое включает в себя методическую работу, консультации и работу с куратором.Проект «59 фестивалей 59 региона» даёт возможности для развития стартапов, повышения их узнаваемости и статуса, преобразование их в мероприятия, известные далеко за пределами региона.Значительно усилен состав экспертной комиссии.Внесены универсальные методические рекомендации по подготовке и проведению мероприятий. К положению проекта прикреплён документ с краткими рекомендациями для организации проектных событий, проводимых в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона».Введена дополнительная поддержка по факту проведения событий. С этого года фестивали, вошедшие в проект «59 фестивалей 59 региона» смогут получить специальные призы:- за лучший стартап года;- за лучшую сувенирную продукцию;- за лучшее информационное освещение фестиваля;- за лучшее взаимодействие с туроператорами в целях развития событийного туризма на своей территории.Напомним, проект «59 фестивалей 59 региона» объединяет фестивальное движение городов и сёл всего Прикамья с 2009 года. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в других российских регионах. За всю историю «59 фестивалей» в нём хотя бы один раз приняла участие каждая территория Пермского края. Многие фестивали, чья история начиналась с этого проекта, выросли в самостоятельные масштабные события. Немалая часть мероприятий известна далеко за пределами региона. Проект «59 фестивалей 59 региона» стал лауреатом премии «Russian Open Event Expo» в 2019 году.Проект включает самые разные мероприятия. Разнообразие жанров, форматов, творческих решений – его отличительная особенность. Каждое событие находит свою аудиторию, будь то взрослые или молодежь, любители современных видов творчества или поклонники традиционной культуры.Участие в проекте «59 фестивалей 59 региона» для каждой муниципальной территории – это не только возможность изучить собственную идентичность, найти уникальную черту, показать самобытность, заявить о себе как о месте, где бережно хранят традиции или стремятся освоить актуальные форматы. Это также возможность развития туристического потенциала территории, повышения качества культурных событий, содействие раскрытию и реализации творческих способностей жителей городов, поселков, деревень.Проект реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.