Прикамский Росреестр – лидер по срокам регистрации бытовой недвижимости

13.18 Понедельник, 5 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Росреестр будет быстрее регистрировать права на недвижимость. За последние два года при участии Росреестра в интересах граждан принято более 35 законов, направленных в том числе на сокращение сроков постановки на учет и регистрации прав на объекты недвижимости, проведения кадастровых работ, сокращение количества приостановлений и отказов, снижение административных барьеров. И работа в данном направлении продолжается и совершенствуется.

В соответствии со Стратегией развития ведомства к 2024 году государственная регистрация прав, а также постановка объектов на кадастровый учет должна осуществляться в течение 1 рабочего дня. Однако, в Прикамье уже сегодня регистрация прав осуществляется за 1 рабочий день, а в отношении электронных заявлений – за 3 часа. Постановка объекта на кадастровый учет осуществляется до 2 рабочих дней, а в отношении электронных заявлений – за 1 рабочий день.

По срокам регистрации прав на объекты бытовой недвижимости (садовые дома, жилые дом, бани, гаражи, другие хозяйственные постройки) Прикамье занимает второе место среди других регионов. Бытовая недвижимость регистрируется за 1 рабочий день, а при направлении документов в электронном виде – за 3 часа.

«При оформлении прав на недвижимое имущество существенным фактором для заявителей является оперативность рассмотрения заявок и максимально быстрая регистрация прав или постановка на кадастровый учет. В Пермском крае одни из самых коротких сроков регистрации прав на недвижимое имущество на территории Российской Федерации, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Пьянкова. - Прикамье по данным показателям входит в десятку лучших регионов России».

Управление рекомендует заявителям самостоятельно отслеживать статус готовности документов на официальном сайте МФЦ http://mfc-perm.ru в разделе «Узнать о готовности документов».

В отношении электронных заявлений необходимую информацию можно получить на сайте Росреестра в разделе «Услуги и сервисы»/ Сервисы/Проверка исполнения запроса https://lk.rosreestr.ru/eservices/check-request.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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