«Горьковка» приглашает пермяков на выставку редких изданий «Рыцарь книги»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

5 сентября в Пермской краевой библиотеке им. Горького открылась экспозиция к 160-летию со дня рождения русского издателя Петра Петровича Сойкина (6+).Главными направлениями деятельности издательства Сойкина были популяризация науки, знакомство публики с лучшими авторами зарубежной и отечественной литературы, публикация научных трудов.«Петр Петрович начал свое дело в 1885 году, когда на средства, взятые в кредит, купил заброшенную типографию, оборудованную старинными ручными типографскими станками. Позднее этот факт нашел отражение в экслибрисе издательства, на котором был изображен ручной пресс. К началу ХХ века предприятие Сойкина стало одним из крупных и оснащенных новейшей полиграфической техникой. Сойкин основал научно-популярные и просветительские серии: «Библиотека для самообразования», «Народный университет», «Полезная библиотека», «Научная библиотека», «Библиотека знания», «Народы мира» и другие. Издательство выпускало журналы «Природа и люди», «Мир приключений», «Вестник знаний»», - рассказала заведующая отделом редких книг библиотеки Горького Марина Шпакова.На выставке в краевой библиотеке представлены три тома очерков и картин путешествий А. В. Елисеева «По белу свету» (1894-1895), книги серии «Библиотека сельского хозяина», собрания сочинений А. Конан-Дойла, Дж. Ф. Купера, обзор главнейших научных и культурных приобретений XIX века «На рубеже столетий», другие издания из фонда редких книг. Выставка работает до 15 ноября.Место проведения: читальный зал отдела редких книг библиотеки Горького (правое крыло, 4 этаж, каб. 407).