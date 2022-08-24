Росреестр разъясняет, можно ли изменить вид разрешенного использования земельного участка в СНТ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

При выборе земельного участка важно уделить внимание виду разрешенного использования (ВРИ), поскольку он определяет, какую деятельность можно вести на данной территории и какие объекты можно размещать.Перечень видов разрешенного использования приводится в Классификаторе, утвержденном приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412, который содержит как наименование видов разрешенного использования, так и описание их содержания.На основании Классификатора муниципалитеты устанавливают в градостроительном регламенте ВРИ для каждой территориальной зоны. Для изменения вида разрешенного использования земельного участка нужно руководствоваться правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Эти правила оформляются в виде документа, который содержит градостроительные регламенты и карты территориального зонирования.Собственники земельных участков вправе изменить вид разрешенного использования своего земельного участка. Однако из этого правила есть исключения и касаются они земельных участков, расположенных в садоводческих или огороднических кооперативах, товариществах (СНТ), созданных до 1 января 2019 года.«В Управление Росреестра поступают заявления от членов СНТ о смене вида разрешенного использования земельного участка, однако государственные регистраторы Росреестра совершенно правомерно приостанавливают регистрационно-учетные действия, - комментирует ситуацию заместитель руководителя краевого Управления Росреестра Светлана Ильиных. - Так, недавно поступило заявление от владельца участка в СНТ «Алёшиха» о смене ВРИ с назначением «садоводство» на ВРИ «для индивидуального жилищного строительства». Однако, ему было отказано, поскольку кооператив был образован значительно раньше 2019 года. Причем даже выход из членства в указанных кооперативах не является основанием для изменения вида разрешенного использования земельного участка».В данном случае изменение вида разрешенного использования земельных участков возможно только в случаях, если такой кооператив ликвидирован или исключен из единого государственного реестра юридических лиц как недействующее.Если садоводческий кооператив создан после 1 января 2019 года – проблем в смене вида разрешенного использования нет.