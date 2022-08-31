«Горьковка» приглашает на выставки к памятным датам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 2 сентября, в Пермской краевой библиотеке им. Горького открылись выставки к 85-летию Геннадия Шпаликова и 210-летию Бородинского сражения.Выставка одной книги «Недаром помнит вся Россия…» (12+). Приурочена к юбилею победы в важнейшем сражении Отечественной войны 1812 года и ко Дню воинской славы России (отмечается 8 сентября). Тут представлен разнообразный материал, который способствует более глубокому пониманию стихотворения «Бородино» М. Ю. Лермонтова: семитомник «Отечественная война и русское общество 1812–1912»; книга «Бородино, 1812–1962: документы, письма, воспоминания» и многое другое. Выставка будет интересна всем, кто любит историю России и чтит память ее героев. Работает по 28 сентября. Информационно-библиографический отдел (3 этаж, правое крыло), 236-21-63.«Красное на письме»: выставка к 85-летию Геннадия Шпаликова (16+). Посвящена советскому сценаристу, поэту, режиссеру Геннадию Шпаликову (1937-1974). «В его строках «А я иду, шагаю по Москве…» сконцентрировались ностальгия, музыка, тепло летнего дня. Если кроме знаменитой песни читателю ничего не приходит в голову при упоминании имени сценариста, обратиться стоит к изданию из серии «Зеркало ХХ век». Книга «Геннадий Шпаликов» издательства «У-Фактория» 1998 года – настоящая энциклопедия творчества. В ней приведены стихи, песни, сценарии, дневники и письма, рассказы и наброски, всего шестьсот с лишним страниц шпаликовских трудов», - рассказала главный библиотекарь отдела литературы по искусству библиотеки Горького Ирина Гаврикова.Стихи юбиляра представлены в нескольких поэтических сборниках: например, в книге «Бывает все на свете хорошо». Самую популярную работу Шпаликова вынесла в заглавие серия «Лучшие поэты» 2018 года. Сборник стихов «Я шагаю по Москве» – это «стихи, превращенные в песни, их читают герои многих фильмов, как советского времени, так и современности». Стихотворения предваряет биографическая справка. Выставка работает до конца сентября. Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло), 236-22-82.