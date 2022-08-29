Пермский перевозчик оплатил миллионные проценты за пользование чужими деньгами

10.58 Пятница, 2 сентября 2022
Пермский край: новости дня
В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя из г. Перми. По решению суда бизнесмен, занимающийся пассажирскими перевозками, обязан был выплатить порядка 5 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Все началось в 2015 году с заключения договора между Департаментом дорог и транспорта администрации г. Перми с индивидуальным предпринимателем на обслуживания автобусного маршрута №13 сообщением «пл. Дружбы — Нагорный». В подвижном составе данного маршрута участвовали 11 автобусов еще одного бизнесмена, с которым было заключено соглашение о передаче прав и обязанностей по перевозке пассажиров. Стороны договорились, что все денежные средства, вырученные от продажи билетов на маршруте, будут предоставляться исполнителю в полном объеме. А для того чтобы компенсировать недополученные доходы от перевозки отдельных категорий граждан, между двумя предпринимателями также был заключен договор уступки права, по условиям которого одна сторона должна была переводить второй стороне 50% денежных средств, полученных от продажи проездных билетов и социальных проездных, а также 50% средств, субсидированных Департаментом дорог и транспорта краевой столицы. Но денег перевозчик так и не получил, хотя свои обязанности по соглашению о перевозке пассажиров исполнял исправно. Свои права он решил отстаивать в суде и потребовал взыскать проценты за пользование средствами, которые принадлежали ему согласно договору уступки прав.

После возбуждения исполнительного производства должник был уведомлен о мерах принудительного исполнения, которые могут быть применены к нему в том случае, если он не исполнит законные требования судебного пристава в установленный законом срок. Опасаясь штрафных санкций, мужчина перечислил всю сумму задолженности на депозитный счет службы судебных приставов. После перечисления денежных средств взыскателю исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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