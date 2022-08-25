«Флаэртиана-2022» открывает продажу билетов

13.01 Четверг, 1 сентября 2022
Пермский край: новости дня
Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» открывает продажу билетов. Приобрести их можно онлайн на сайтах flahertiana.ru или permcinema.ru, а также в кассе киноцентра «Премьер».

Цена на билеты международного и национального конкурса и других показов составит 200 рублей днем и 300 рублей вечером, на специальные показы будет действовать единая цена 300 рублей. Цена билета на церемонии открытия и закрытия составит 400 рублей.

Для льготных категорий зрителей сохранены специальные цены на конкурсные показы (пенсионеры, студенты, инвалиды) со скидкой 50%, также покупка билетов на российские картины будет доступна по «Пушкинской карте» для зрителей до 23 лет.

Бесплатными остаются показы студенческого конкурса, онлайн-программа (18+) и программа картин пермского режиссера, друга «Флаэртианы» Сергея Лепихина «In Memory. Сергей Лепихин» (18+), который ушел из жизни в 2021 году. Еще свободным остается вход на события индустриальной и образовательной программы: лекции, мастер-классы и паблик-токи LETSDOC и Flahertiana Workshop.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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