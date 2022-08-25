«Горьковка» приглашает пермяков на уикенд

Марина Осипова © Вечерние ведомости

3 сентября пермская краевая библиотека им. Горького откроет выставку для взрослых, а 4 сентября тут состоится презентация книги для детей.С 3 по 30 сентября будет работать книжная выставка «Терроризм: зловещая тень над миром» (16+). Приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается в России 3 сентября. В экспозиции издания, раскрывающие тему терроризма с разных ракурсов: с точки зрения исследователей психологии и истории, авторов художественных произведений и биографов, и, конечно, политических деятелей. Особый интерес могут вызвать книги о реальных террористических актах: «Буденновск. Репортаж под прицелом» Сергея Тополя или «11 сентября 2001 года. Чудовищная махинация» Тьерри Мейссана. Обе книги полностью основаны на исторических документах, заявлениях очевидцев, военных и гражданских. Некоторые издания знакомят с биографиями террористов. Например, книга Марины Латышевой посвящена женщинам-террористкам разных стран, а Игорь Молотов и Джон Фоллейн в своих трудах повествуют о жизни Карлоса Шакала. Тут же представлены издания об истории терроризма и борьбе с ним на международном уровне. Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло), для справок: +7 (342) 236-21-20 (доб. 117).4 сентября в 14:00 состоится презентация книги «Страна Облаковия» (0+). Автор Наталия Грачева окончила филфак ПГУ, в двухтысячных начала писать стихи, затем небольшие рассказы. С 2010 года печатается в пермских периодических изданиях. Изданы шесть книг, четыре из них для взрослого читателя и две для детей. Наталия Грачева рассказала: «Моя новая книга – детская сказка «Страна Облаковия» про волшебное путешествие мальчика Левы. В гости придут родители с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, главная аудитория книги. На презентации состоится интерактив между взрослыми и детьми при участии художника Полины Сережко (г. Москва) и психолога Александры Аспидовой (г. Пермь)». Вход свободный. Малый зал (правое крыло, 3 этаж), для справок: +7 (342) 236-22-82.