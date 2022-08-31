Первоклассники Березников и Соликамска получили от «Уралкалия» подарки ко Дню знаний
Пермский край: новости дня
«Уралкалий» направил около 1 млн рублей на подарки первоклассникам Березников и Соликамска. Настольную игру «Калийное путешествие» и пазлы «Уралкалий» 1 сентября получили более 3 500 детей.
Для детей сотрудников компании, идущих в первый класс, в преддверии Дня знаний были организованы праздничные шоу-программы, переданы 800 подарочных сертификатов на канцелярские товары стоимостью 600 рублей.
Ирина Константинова, директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий», отметила:
«День знаний — ключевое событие для первоклассников, новый жизненный этап, полный удивительных открытий и впечатлений. Подарки и праздничная программа для детей сотрудников к 1 сентября — важная часть соцпакета «Уралкалия». Кроме того, компания традиционно делает подарки всем первоклассникам Березников и Соликамска. Наборы развивающих игр помогут детям ознакомиться с производством «Уралкалия» и существующими в компании профессиями».
Для детей сотрудников компании, идущих в первый класс, в преддверии Дня знаний были организованы праздничные шоу-программы, переданы 800 подарочных сертификатов на канцелярские товары стоимостью 600 рублей.
Ирина Константинова, директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий», отметила:
«День знаний — ключевое событие для первоклассников, новый жизненный этап, полный удивительных открытий и впечатлений. Подарки и праздничная программа для детей сотрудников к 1 сентября — важная часть соцпакета «Уралкалия». Кроме того, компания традиционно делает подарки всем первоклассникам Березников и Соликамска. Наборы развивающих игр помогут детям ознакомиться с производством «Уралкалия» и существующими в компании профессиями».
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