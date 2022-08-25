Определены финалисты третьей сессии краевого проекта «Творческие люди»

12.46 Среда, 31 августа 2022
Пермский край: новости дня
«Творческие люди» - региональный проект, часть огромной и важной работы по сохранению, развитию и популяризации творчества в Прикамье. Проект реализуется в Пермском крае с 2020 года. Он направлен на поддержку творческих инициатив и гастрольной деятельности лучших любительских коллективов Прикамья.

Участниками проекта могут стать любительские коллективы, коллективы народного творчества Пермского края, творческие союзы, мастера народных художественных промыслов, получившие звание «Народный мастер Пермского края».

В 2021 году в рамках проекта было поддержано 16 творческих инициатив в различных направлениях – открыто два Центра ремесел (с. Уинское и п. Октябрьский), поддержано участие нескольких коллективов во Всероссийских и Международных конкурсах, организована постановочная и гастрольная деятельность, а также, пошив костюмов для коллективов.

Структурно краевой проект «Творческие люди» включает три сессии: в течение года экспертный совет трижды принимает и рассматривает заявки и ходатайства, выносит коллегиальное решение о финансовой поддержке и софинансировании поездок и проектов различных коллективов. Заявки на третью сессию проекта принимались до 15 августа 2022 года. 26 августа были определены финалисты третьей сессии.

Для участия в третьей сессии проекта «Творческие люди» было подано 10 заявок от 11 творческих коллективов из 7 муниципальных образований Пермского края.

По итогам заседания экспертного совета по рассмотрению заявок III сессии на участие в краевом проекте «Творческие люди» было поддержано 4 проекта творческих коллективов:
- «Пермский край - большое прошлое и великое будущее» - проект Народного коллектива «Театр моды и пластики «Crazy» (МБУК «Дворец культуры «Мечта», Кунгурский муниципальный округ);
- «Голоса большого города» - проект Народного театра песни имени Василия Христова (МАУ «Дворец молодежи города Перми», Пермский городской округ);
- «По родным просторам» - проект Образцовых детских коллективов оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» и хореографического коллектива «Вдохновение» (МАУДО «ДШИ Пермского муниципального района», Пермского края; филиал «Лобановская ДШИ», Пермский муниципальный район);
- «Домашний театр» - проект театральной студии «Зеркало» ( ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», Пермский городской округ).

Подробные условия участия в проекте описаны в положении, размещенном на официальном сайте «Губернии»: https://domgubernia.ru/tvorcheskie-lyudi/.

Краевой проект «Творческие люди» реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Благотворительные инвестиции «Святогора» в первом полугодии 2022 года составили 35,5 млн рублей
25 августа 2022
Несанкционированную свалку в Арамили начали рекультивировать
23 августа 2022
Для авторов граффити стен екатеринбургских домов стало мало — нападают на трамваи
29 августа 2022
На общественное обсуждение в Екатеринбурге вынесли проект строительства двух детсадов и школы
25 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:46 Определены финалисты третьей сессии краевого проекта «Творческие люди»
12:42 В Пермском Политехе выявили особенности проектирования аварийной вентиляции на промышленных объектах
10:14 Пермский медуниверситет представил Прикамье на фестивале «Таврида.АРТ»
09:51 Индивидуальный предприниматель из Карагая выполнил гарантийный ремонт после штрафных санкций
09:44 «Уралкалий» отметил День шахтера
14:30 Пермская ЦБК в рамках экопрограммы строит выпускной коллектор сточных вод
13:22 До забега на трамплин Top of the hill в Чайковском осталось две недели
12:59 Пермяков приглашают на ярмарку ко Дню знаний
12:52 Ученые Пермского Политеха спроектировали двигатель для бионических протезов, который имитирует движение пальцев
11:01 Прикамец выплатил более 1 млн рублей , чтобы не лишиться дорогостоящих иномарок
09:25 Пермские дзюдоистки завоевали медали летней Спартакиады учащихся
13:33 IT для фермеров, или Зачем нужна цифровизация сельского хозяйства
13:30 Программа ученых Пермского Политеха поможет оценить рыночную стоимость недвижимости
13:08 «Горьковка» приглашает на День знаний
10:15 Под контролем судебных приставов выделены денежные средства на ремонт в Красновишерском психоневрологическом интернате
20:59 Представительница пермского самбо завоевала «золото» Всероссийской спартакиады
12:49 В Кадастровой палате Прикамья рассказали об особенностях использования земельных участков в зонах затопления и подтопления
12:46 Метод ученых Пермского Политеха поможет снизить шум авиадвигателя
12:31 Пермский дом народного творчества «Губерния» признан лучшим в России
09:59 Чтобы не лишиться нового автомобиля, жительница Пермского края погасила миллионный долг
13:53 Новая выставка открылась в Законодательном собрании Пермского края
Все новости
13:56 Путин: Горбачёв оказал огромное влияние на ход мировой истории
13:41 В Минпросвещения РФ заявили, что с этого года не допускается использование телефонов на уроках
13:13 Врио губернатора Малков: все эвакуированные из-за пожаров в Рязанской области вернулись по домам
12:20 На актрису Кристину Асмус составили протокол о «дискредитации ВС»
11:46 Большинство россиян при сборах детей в школу потратили больше, чем могли себе позволить
11:23 Старший сын Эрнесто Че Гевары скончался в возрасте 60 лет
10:03 Губернатор Гладков: утро в Белгороде началось с нескольких взрывов
09:50 Михаил Горбачев умер на 92-году жизни. Мировые политики назвали его человеком, изменившим ход истории
17:06 Политика Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток
16:54 Обвинение запросило Ивану Сафронову 24 года колонии по делу о госизмене
15:52 В Волгограде водитель электросамоката насмерть сбил пожилого пешехода, возбуждено уголовное дело
15:21 В Ярославской области в результате ДТП с бензовозом погибла бригада «скорой»
14:40 Росздравнадзор проверит больницу на Алтае, где на медкарте 90-летней пациентки написали нецензурное слово
14:21 Прокуратура: иск к Оксимирону связан с оправданием насилия в его песне
13:45 В Ижевске прокурор запросил два года лишения свободы активистке Анастасии Понькиной
12:10 В правительстве РФ утвердили календарь праздничных дней на 2023 год
11:48 Прокуратура Москвы требует признать «экстремистскими» материалы, распространяемые Оксимироном
11:05 В Чите 60-летняя мать погибшего военврача провела пикет у краевой администрации
10:12 В Новосибирске 9-летнего мальчика закрыли в холодильнике магазина, он просил убрать просрочку
09:45 В Багдаде 15 демонстрантов погибли во время протестов, более 300 получили ранения
18:55 Басманный суд назначил задержанному сооснователю «Диссернета» Заякину запрет определенных действий
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK