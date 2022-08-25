Определены финалисты третьей сессии краевого проекта «Творческие люди»
Пермский край: новости дня
«Творческие люди» - региональный проект, часть огромной и важной работы по сохранению, развитию и популяризации творчества в Прикамье. Проект реализуется в Пермском крае с 2020 года. Он направлен на поддержку творческих инициатив и гастрольной деятельности лучших любительских коллективов Прикамья.
Участниками проекта могут стать любительские коллективы, коллективы народного творчества Пермского края, творческие союзы, мастера народных художественных промыслов, получившие звание «Народный мастер Пермского края».
В 2021 году в рамках проекта было поддержано 16 творческих инициатив в различных направлениях – открыто два Центра ремесел (с. Уинское и п. Октябрьский), поддержано участие нескольких коллективов во Всероссийских и Международных конкурсах, организована постановочная и гастрольная деятельность, а также, пошив костюмов для коллективов.
Структурно краевой проект «Творческие люди» включает три сессии: в течение года экспертный совет трижды принимает и рассматривает заявки и ходатайства, выносит коллегиальное решение о финансовой поддержке и софинансировании поездок и проектов различных коллективов. Заявки на третью сессию проекта принимались до 15 августа 2022 года. 26 августа были определены финалисты третьей сессии.
Для участия в третьей сессии проекта «Творческие люди» было подано 10 заявок от 11 творческих коллективов из 7 муниципальных образований Пермского края.
По итогам заседания экспертного совета по рассмотрению заявок III сессии на участие в краевом проекте «Творческие люди» было поддержано 4 проекта творческих коллективов:
- «Пермский край - большое прошлое и великое будущее» - проект Народного коллектива «Театр моды и пластики «Crazy» (МБУК «Дворец культуры «Мечта», Кунгурский муниципальный округ);
- «Голоса большого города» - проект Народного театра песни имени Василия Христова (МАУ «Дворец молодежи города Перми», Пермский городской округ);
- «По родным просторам» - проект Образцовых детских коллективов оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» и хореографического коллектива «Вдохновение» (МАУДО «ДШИ Пермского муниципального района», Пермского края; филиал «Лобановская ДШИ», Пермский муниципальный район);
- «Домашний театр» - проект театральной студии «Зеркало» ( ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», Пермский городской округ).
Подробные условия участия в проекте описаны в положении, размещенном на официальном сайте «Губернии»: https://domgubernia.ru/tvorcheskie-lyudi/.
Краевой проект «Творческие люди» реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.
Участниками проекта могут стать любительские коллективы, коллективы народного творчества Пермского края, творческие союзы, мастера народных художественных промыслов, получившие звание «Народный мастер Пермского края».
В 2021 году в рамках проекта было поддержано 16 творческих инициатив в различных направлениях – открыто два Центра ремесел (с. Уинское и п. Октябрьский), поддержано участие нескольких коллективов во Всероссийских и Международных конкурсах, организована постановочная и гастрольная деятельность, а также, пошив костюмов для коллективов.
Структурно краевой проект «Творческие люди» включает три сессии: в течение года экспертный совет трижды принимает и рассматривает заявки и ходатайства, выносит коллегиальное решение о финансовой поддержке и софинансировании поездок и проектов различных коллективов. Заявки на третью сессию проекта принимались до 15 августа 2022 года. 26 августа были определены финалисты третьей сессии.
Для участия в третьей сессии проекта «Творческие люди» было подано 10 заявок от 11 творческих коллективов из 7 муниципальных образований Пермского края.
По итогам заседания экспертного совета по рассмотрению заявок III сессии на участие в краевом проекте «Творческие люди» было поддержано 4 проекта творческих коллективов:
- «Пермский край - большое прошлое и великое будущее» - проект Народного коллектива «Театр моды и пластики «Crazy» (МБУК «Дворец культуры «Мечта», Кунгурский муниципальный округ);
- «Голоса большого города» - проект Народного театра песни имени Василия Христова (МАУ «Дворец молодежи города Перми», Пермский городской округ);
- «По родным просторам» - проект Образцовых детских коллективов оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» и хореографического коллектива «Вдохновение» (МАУДО «ДШИ Пермского муниципального района», Пермского края; филиал «Лобановская ДШИ», Пермский муниципальный район);
- «Домашний театр» - проект театральной студии «Зеркало» ( ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», Пермский городской округ).
Подробные условия участия в проекте описаны в положении, размещенном на официальном сайте «Губернии»: https://domgubernia.ru/tvorcheskie-lyudi/.
Краевой проект «Творческие люди» реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.
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