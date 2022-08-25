Определены финалисты третьей сессии краевого проекта «Творческие люди»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

«Творческие люди» - региональный проект, часть огромной и важной работы по сохранению, развитию и популяризации творчества в Прикамье. Проект реализуется в Пермском крае с 2020 года. Он направлен на поддержку творческих инициатив и гастрольной деятельности лучших любительских коллективов Прикамья.Участниками проекта могут стать любительские коллективы, коллективы народного творчества Пермского края, творческие союзы, мастера народных художественных промыслов, получившие звание «Народный мастер Пермского края».В 2021 году в рамках проекта было поддержано 16 творческих инициатив в различных направлениях – открыто два Центра ремесел (с. Уинское и п. Октябрьский), поддержано участие нескольких коллективов во Всероссийских и Международных конкурсах, организована постановочная и гастрольная деятельность, а также, пошив костюмов для коллективов.Структурно краевой проект «Творческие люди» включает три сессии: в течение года экспертный совет трижды принимает и рассматривает заявки и ходатайства, выносит коллегиальное решение о финансовой поддержке и софинансировании поездок и проектов различных коллективов. Заявки на третью сессию проекта принимались до 15 августа 2022 года. 26 августа были определены финалисты третьей сессии.Для участия в третьей сессии проекта «Творческие люди» было подано 10 заявок от 11 творческих коллективов из 7 муниципальных образований Пермского края.По итогам заседания экспертного совета по рассмотрению заявок III сессии на участие в краевом проекте «Творческие люди» было поддержано 4 проекта творческих коллективов:- «Пермский край - большое прошлое и великое будущее» - проект Народного коллектива «Театр моды и пластики «Crazy» (МБУК «Дворец культуры «Мечта», Кунгурский муниципальный округ);- «Голоса большого города» - проект Народного театра песни имени Василия Христова (МАУ «Дворец молодежи города Перми», Пермский городской округ);- «По родным просторам» - проект Образцовых детских коллективов оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» и хореографического коллектива «Вдохновение» (МАУДО «ДШИ Пермского муниципального района», Пермского края; филиал «Лобановская ДШИ», Пермский муниципальный район);- «Домашний театр» - проект театральной студии «Зеркало» ( ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», Пермский городской округ).Подробные условия участия в проекте описаны в положении, размещенном на официальном сайте «Губернии»: https://domgubernia.ru/tvorcheskie-lyudi/.Краевой проект «Творческие люди» реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.