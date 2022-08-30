Пермский медуниверситет представил Прикамье на фестивале «Таврида.АРТ»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А.Вагнера совместно с Центром проектов молодежной политики ПГНИУ представил Пермский край на большом всероссийском фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.Каждый регион представил свой стенд для 50 000 участников со всей России, Пермский край представил стенд «Космос развития», организатором которого выступил Центр проектов молодежной политики ПГНИУ.Театральная компания ПГМУ «Немхат» на стенде представила медиа-спектакль «Один день с коми-пермяком», который рассказывает о жителях Коми-пермяцкого округа.Это исследование мелодики коми-пермяцкого языка и его наречий в сочетании с пространством и временем, попытка проникнуть в повседневность носителей культуры.Гостями стенда стали: Сергей Кириенко - первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации; Александр Сергеев - президент Российской Академии наук Наиль Хайруллин - директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО, команды Москвы, Омска и Севастополя, Первый канал, телеканал ПЯТНИЦА!, социальная сеть «ВКонтакте», друзья из других арт-резиденций.Посетители стенда отмечали:«Арт-резиденция Пермского края на «Тавриде» - отдельный повод для гордости! Стенд отлично выделялся на фоне других своей монументальностью, великолепным оформлением и креативным спектаклем».Проект реализован благодаря программе «Приоритет 2030» и министерству по туризму и молодежной политике Пермского края в лице замминистра Юлии Баландиной.