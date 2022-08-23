Индивидуальный предприниматель из Карагая выполнил гарантийный ремонт после штрафных санкций

09.51 Среда, 31 августа 2022
Пермский край: новости дня
Недолго радовались жители пгт Павловский в Пермском крае обновленному скверу на ул. Октябрьской. При приемке объекта заказчиком были выявлены многочисленные дефекты: плиточное покрытие было положено неровно и имело сколы, бордюрный камень был установлен обратной стороной, просел тротуар.

Администрация Очерского городского округа потребовала от исполнителя устранить недостатки, так как повреждения были выявлены в течение гарантийного срока, но индивидуальный предприниматель работы не выполнил. Даже претензия, отправленная в процессе досудебного урегулирования конфликта, осталась без внимания адресата. Представители администрации обратились в суд с требованием обязать вторую сторону исполнить договорные обязательства.

Решение Арбитражного суда Пермского края не заставило ответчика изменить свое отношение к сложившейся ситуации. В рамках возбужденного исполнительного производства сотрудники отделения судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУ ФССП России по Пермскому краю предупредили должника об административной ответственности за неисполнение требований исполнительного документа неимущественного характера. Однако в установленный срок предприниматель к работам не приступил. В его отношении судебным приставом было составлено два административных протокола по ст. 17.15 КоАП РФ, в результате их рассмотрения должник был оштрафован.

Штрафные санкции смогли убедить мужчину в том, что дело приняло серьезный оборот и надо незамедлительно устранять выявленные дефекты. После осмотра территории на предмет исполнения гарантийных обязательств исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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