Индивидуальный предприниматель из Карагая выполнил гарантийный ремонт после штрафных санкций
Пермский край: новости дня
Недолго радовались жители пгт Павловский в Пермском крае обновленному скверу на ул. Октябрьской. При приемке объекта заказчиком были выявлены многочисленные дефекты: плиточное покрытие было положено неровно и имело сколы, бордюрный камень был установлен обратной стороной, просел тротуар.
Администрация Очерского городского округа потребовала от исполнителя устранить недостатки, так как повреждения были выявлены в течение гарантийного срока, но индивидуальный предприниматель работы не выполнил. Даже претензия, отправленная в процессе досудебного урегулирования конфликта, осталась без внимания адресата. Представители администрации обратились в суд с требованием обязать вторую сторону исполнить договорные обязательства.
Решение Арбитражного суда Пермского края не заставило ответчика изменить свое отношение к сложившейся ситуации. В рамках возбужденного исполнительного производства сотрудники отделения судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУ ФССП России по Пермскому краю предупредили должника об административной ответственности за неисполнение требований исполнительного документа неимущественного характера. Однако в установленный срок предприниматель к работам не приступил. В его отношении судебным приставом было составлено два административных протокола по ст. 17.15 КоАП РФ, в результате их рассмотрения должник был оштрафован.
Штрафные санкции смогли убедить мужчину в том, что дело приняло серьезный оборот и надо незамедлительно устранять выявленные дефекты. После осмотра территории на предмет исполнения гарантийных обязательств исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
Администрация Очерского городского округа потребовала от исполнителя устранить недостатки, так как повреждения были выявлены в течение гарантийного срока, но индивидуальный предприниматель работы не выполнил. Даже претензия, отправленная в процессе досудебного урегулирования конфликта, осталась без внимания адресата. Представители администрации обратились в суд с требованием обязать вторую сторону исполнить договорные обязательства.
Решение Арбитражного суда Пермского края не заставило ответчика изменить свое отношение к сложившейся ситуации. В рамках возбужденного исполнительного производства сотрудники отделения судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУ ФССП России по Пермскому краю предупредили должника об административной ответственности за неисполнение требований исполнительного документа неимущественного характера. Однако в установленный срок предприниматель к работам не приступил. В его отношении судебным приставом было составлено два административных протокола по ст. 17.15 КоАП РФ, в результате их рассмотрения должник был оштрафован.
Штрафные санкции смогли убедить мужчину в том, что дело приняло серьезный оборот и надо незамедлительно устранять выявленные дефекты. После осмотра территории на предмет исполнения гарантийных обязательств исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
С начала лета на свердловских водоёмах погибли 54 человека
27 августа 2022
27 августа 2022
В центре Екатеринбурга задержали сторонника Ройзмана
24 августа 2022
24 августа 2022