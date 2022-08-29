«Уралкалий» отметил День шахтера

09.44 Среда, 31 августа 2022
Пермский край: новости дня
По традиции, при поддержке «Уралкалия» День шахтера отмечается совместно c Днем города Соликамска, где 27 августа работали многочисленные интерактивные и спортивные площадки, проходили мастер-классы и концертные программы местных творческих коллективов. Хедлайнером праздника выступила рок-группа «Чиж & Co». Завершались праздничные мероприятия фейерверком.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:
- День шахтера - один из самых важных праздников для «Уралкалия». Горняки - ключевой актив нашей компании, настоящие знатоки своего дела, сочетающие в себе твердость характера, выдержку и самоотдачу. Мы ориентированы на достижение общих целей и эффективную реализацию бизнес-процессов, именно поэтому «Уралкалий» сегодня заслуженно сохраняет и укрепляет лидерские позиции в отрасли.

В преддверии профессионального праздника Дня шахтера знаком отличия «Шахтерская слава», почетными грамотами Министерства энергетики РФ, почетными грамотами подразделений и корпоративным званием «Почетный калийщик» отмечены 390 человек. Полным кавалером знака «Шахтерская слава» трех степеней стал Дмитрий Топоров, машинист горных выемочных машин рудника БКПРУ-4. Знаками «Шахтерская слава»
III степени награждены Алексей Заев, машинист горных выемочных машин рудника БКПРУ-4, и Андрей Коньков, начальник подземного участка закладки выработанного пространства рудника СКРУ-3. Также ко Дню шахтера состоялось награждение 18 победителей конкурса профессионального мастерства «Лучшее звено по комбайновым комплексам» среди работников рудников.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости
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