Пермская ЦБК в рамках экопрограммы строит выпускной коллектор сточных вод

Марина Осипова © Вечерние ведомости

«Пермская целлюлозно-бумажная компания» ведет строительство водовыпуска сточных вод. Этот проект – часть большой экологической программы по модернизации биологических очистных сооружений (БОС) предприятия. На сегодняшний день уже завершены работы на водной части объекта, по дну реки проложены 500 метров нового полимерного трубопровода. Проведена обратная засыпка траншеи, в которой находится коллектор, чтобы большая часть его длины находилась под речным дном. Проводится контроль качества выполненных работ. Строительные работы продолжаются на прибрежной части.Очистные сооружения компании на первой производственной площадке в Голованово каждые сутки очищают 35 тысяч кубометров стоков «ПЦБК». За 19 часов на БОС они проходят пять ступеней очистки – механические решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенк, вторичные отстойники. После этого очищенная вода отправляется в коллектор водовыпуска и поступает в Чусовую.«Пермская целлюлозно-бумажная компания» эксплуатирует действующий водовыпуск более 40 лет, поэтому потребовалась его замена. Строительство объекта началось в июле. Он возводится из современных материалов отечественного производства. Укладывается труба диаметром один метр, изготовленная из полиэтилена, – она не подвержена коррозии и прослужит не менее 70 лет.Очистные сооружения предприятия в Голованово были построены в 1965 году, их проектная мощность – 57 тысяч кубометров в сутки, но сейчас сюда поступает около 35 тысяч кубов, так что сооружения полностью справляются с очисткой стоков, поясняет заместитель генерального директора «ПЦБК» Михаил Спасенников: «Снижение нагрузки на БОС произошло за счет модернизации производства и цикличного водопотребления. Также в основных цехах установлены локальные системы очистки, что положительно сказывается на работе БОС».Как рассказал главный инженер предприятия, руководитель проекта строительства водовыпуска Вячеслав Новокшонов, работы были разделены на две части – подводную и сухопутную. Сейчас подводная часть трубопровода уже уложена, идет контроль качества выполненных работ. Еще 100 м водовыпуска пройдет по суше, здесь укладывают трубопровод, возводят и бетонируют каркасы двух камер гашения.Камеры гашения – важный элемент нового трубопровода, подчеркнул Вячеслав Новокшонов: «Берег расположен под естественным уклоном. Поэтому вода, спускаясь к реке, набирает очень большую скорость. Чтобы при движении поток не повредил коммуникации, по ходу трубы устанавливаются две камеры, которые будут сдерживать скорость течения воды».До начала непосредственных работ над водовыпуском восемь месяцев ушло на проектирование, прохождение экспертиз и согласований. Так, проект прошел государственную экологическую экспертизу, «ПЦБК» получила все разрешения на строительство, в том числе в водоохранной зоне и непосредственно в реке. Установку прибрежной части трубопровода и камер гашения планируется завершить наступающей осенью – до конца строительного сезона. После пуско-наладочных работ стоки будут переключены со старого водовыпуска на новый. На строительство водовыпуска выделено 70 млн рублей.Напомним, в 2022 году в рамках строительства нового выпускного коллектора сточных вод с очистных сооружений «ПЦБК» получила рекомендации Росрыболовства – восполнить биологические ресурсы Камского водохранилища. В середине июля выпущены 6,5 тысячи мальков стерляди в районе Полазны. Вид рыбы для зарыбления акватории определила специализированная проектная организация в ходе расчетов в проектной документации по реконструкции водовыпуска.