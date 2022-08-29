До забега на трамплин Top of the hill в Чайковском осталось две недели

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Заявки на покорение самых сложных 400 метров уже поступили от участников из 23 регионов и более чем 80 городов и посёлков страны. В забеге по традиции принимают участие мужчины и женщины, смешанные команды и команды пожарных.Забег пройдёт 11 сентября на территории Федерального Центра подготовки по зимним видам спорта им. А. Данилова, комплексе трамплинов «Снежинка» в Чайковском. Прямую трансляцию можно будет увидеть в социальной сети ВКонтакте и на телеканалах страны.Дистанция в 400 метров кажется небольшой, но прохождение усложняется тем, что постоянный уклон трассы составляет 35 градусов, местами участники карабкаются по склону, который кажется отвесным и в среднем восхождение длится около 6 минут.В особом дизайне седьмого забега присутствуют элементы Пермского звериного стиля - они появятся и на медали и на экипировке участников. Экипировку для участников произведут в Перми на предприятии «ТРЕК».Несколько лет назад участие в забеге на трамплин принял баскетболист Иван Ухов. В тот момент восхождения Иван ещё выступал за пермский клуб ПАРМА, а после забега карьера резко пошла в гору - переход в столичный клуб ЦСКА, победы в Единой Лиге ВТБ и баскетбольной Евролиге.Более подробная информация о забеге на www.skijumping.ru. На комплексе в Чайковском уже уложены специальные сети, и желающие могут провести тренировки.Кстати, у всех участников забега Top Of The Hill в Чайковском будет возможность помочь тяжелобольным детям - при регистрации можно перевести посильную сумму в фонд «ДедМорозим».