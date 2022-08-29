Пермяков приглашают на ярмарку ко Дню знаний
Пермский край: новости дня
В этот раз торговые ряды расположатся на Крупской, 42 и Уинской, 10. Ярмарки будут работать с 31 августа по 2 сентября с 12:00 до 20:00.
Пермякам и гостям города предложат широкий ассортимент продуктов от фермеров и производителей Перми и Прикамья: мясные деликатесы, копчености, куриное яйцо, мед, орехи, сухофрукты и другие продукты.
Также посетителей ждет развлекательная программа, приуроченная ко Дню знаний. 1 сентября с 12:30 до 15:00 на ярмарке по улице Крупской, 42 пройдут танцевальный квест, мастер-классы по рисованию и приготовлению полезных сладостей.
Пермякам и гостям города предложат широкий ассортимент продуктов от фермеров и производителей Перми и Прикамья: мясные деликатесы, копчености, куриное яйцо, мед, орехи, сухофрукты и другие продукты.
Также посетителей ждет развлекательная программа, приуроченная ко Дню знаний. 1 сентября с 12:30 до 15:00 на ярмарке по улице Крупской, 42 пройдут танцевальный квест, мастер-классы по рисованию и приготовлению полезных сладостей.
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