Пермяков приглашают на ярмарку ко Дню знаний

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В этот раз торговые ряды расположатся на Крупской, 42 и Уинской, 10. Ярмарки будут работать с 31 августа по 2 сентября с 12:00 до 20:00.Пермякам и гостям города предложат широкий ассортимент продуктов от фермеров и производителей Перми и Прикамья: мясные деликатесы, копчености, куриное яйцо, мед, орехи, сухофрукты и другие продукты.Также посетителей ждет развлекательная программа, приуроченная ко Дню знаний. 1 сентября с 12:30 до 15:00 на ярмарке по улице Крупской, 42 пройдут танцевальный квест, мастер-классы по рисованию и приготовлению полезных сладостей.