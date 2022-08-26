Прикамец выплатил более 1 млн рублей , чтобы не лишиться дорогостоящих иномарок

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Индивидуальный предприниматель из Большесосновского района Пермского края был крайне недоволен требованием судебных приставов предоставить для составления акта описи и ареста автомобили NISSAN PATHFINDER и TOYOTA CAMRY. О том, что причиной применения принудительных мер стала задолженность перед бюджетом в размере более 1 млн. рублей прикамец запамятовал.Исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности по налогам находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства своевременно проинформировали должника о наличии финансовых обязательств, но он не торопился принять меры к погашению задолженности.В результате проверки имущественного положения должника было установлено, что он является собственником двух дорогостоящих иномарок. Предпринимателю было вручено требование явиться на прием к судебному приставу и предоставить автомобили для составления акта описи и ареста. В подразделении ведомства мужчину предупредили, что если он в ближайшее время не оплатит долг, то принадлежащее ему имущество будет реализовано с торгов.Перспектива лишиться обеих машин побудила автолюбителя к оплате задолженности в полном объеме.