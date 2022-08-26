Прикамец выплатил более 1 млн рублей , чтобы не лишиться дорогостоящих иномарок
Пермский край: новости дня
Индивидуальный предприниматель из Большесосновского района Пермского края был крайне недоволен требованием судебных приставов предоставить для составления акта описи и ареста автомобили NISSAN PATHFINDER и TOYOTA CAMRY. О том, что причиной применения принудительных мер стала задолженность перед бюджетом в размере более 1 млн. рублей прикамец запамятовал.
Исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности по налогам находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства своевременно проинформировали должника о наличии финансовых обязательств, но он не торопился принять меры к погашению задолженности.
В результате проверки имущественного положения должника было установлено, что он является собственником двух дорогостоящих иномарок. Предпринимателю было вручено требование явиться на прием к судебному приставу и предоставить автомобили для составления акта описи и ареста. В подразделении ведомства мужчину предупредили, что если он в ближайшее время не оплатит долг, то принадлежащее ему имущество будет реализовано с торгов.
Перспектива лишиться обеих машин побудила автолюбителя к оплате задолженности в полном объеме.
Исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности по налогам находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства своевременно проинформировали должника о наличии финансовых обязательств, но он не торопился принять меры к погашению задолженности.
В результате проверки имущественного положения должника было установлено, что он является собственником двух дорогостоящих иномарок. Предпринимателю было вручено требование явиться на прием к судебному приставу и предоставить автомобили для составления акта описи и ареста. В подразделении ведомства мужчину предупредили, что если он в ближайшее время не оплатит долг, то принадлежащее ему имущество будет реализовано с торгов.
Перспектива лишиться обеих машин побудила автолюбителя к оплате задолженности в полном объеме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Массовые проверки водителей вновь проходят в Екатеринбурге
26 августа 2022
26 августа 2022
Мэрия Нижнего Тагила заплатит 40 тысяч рублей пострадавшему от бродячей собаки ребенку
24 августа 2022
24 августа 2022
Подростков из Байкаловского района Свердловской области отправили в колонию после нападения на продавщицу
29 августа 2022
29 августа 2022