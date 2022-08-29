Пермские дзюдоистки завоевали медали летней Спартакиады учащихся

Марина Тушина © Вечерние ведомости

В Саранске прошли соревнования по дзюдо XI летней Спартакиады учащихся, в которых успешно выступили представительницы Прикамья.Дзюдоистка Кира Сафонова из п. Полазна (тренер Юлия Овчинникова) завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг. Ксения Занозина из Чернушки (тренер Александра Поспелова) выступала в весе 70+ и также стала бронзовым призером.