Пермские дзюдоистки завоевали медали летней Спартакиады учащихся

09.25 Вторник, 30 августа 2022
Пермский край: новости дня
В Саранске прошли соревнования по дзюдо XI летней Спартакиады учащихся, в которых успешно выступили представительницы Прикамья.

Дзюдоистка Кира Сафонова из п. Полазна (тренер Юлия Овчинникова) завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг. Ксения Занозина из Чернушки (тренер Александра Поспелова) выступала в весе 70+ и также стала бронзовым призером.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости
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