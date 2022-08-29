Пермские дзюдоистки завоевали медали летней Спартакиады учащихся
Пермский край: новости дня
В Саранске прошли соревнования по дзюдо XI летней Спартакиады учащихся, в которых успешно выступили представительницы Прикамья.
Дзюдоистка Кира Сафонова из п. Полазна (тренер Юлия Овчинникова) завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг. Ксения Занозина из Чернушки (тренер Александра Поспелова) выступала в весе 70+ и также стала бронзовым призером.
Дзюдоистка Кира Сафонова из п. Полазна (тренер Юлия Овчинникова) завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг. Ксения Занозина из Чернушки (тренер Александра Поспелова) выступала в весе 70+ и также стала бронзовым призером.
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