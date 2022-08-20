IT для фермеров, или Зачем нужна цифровизация сельского хозяйства

13.33 Понедельник, 29 августа 2022
Пермский край: новости дня
В Управлении Росреестра по Пермскому краю прошел День открытых дверей для сельскохозяйственных производителей Пермского края.

На личный прием к заместителю руководителя Управления Росреестра Светлане Ильиных обратились руководители десяти сельскохозяйственных производственных кооперативов. Так по видеосвязи директор СПК «На страже мира» Драницын Александр Анатольевич из Чернушинского округа обратился с проблемой по оформлению жилых домов, построенных хозспособом более 30 лет назад для членов колхоза. В свое время дома не были оформлены, а люди живут в них фактически без каких-либо документов. Как сейчас оформить все документы и зарегистрировать право собственности на эти дома?

Светлана Ильиных посоветовала обратиться в Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края, чтобы найти инвентарные дела на жилые дома и поднять имеющиеся у предприятия документы, подтверждающие возведение домов хозспособом.

Кроме оформления прав на дома, аграриев волнует проблемы оформления прав на гаражи, мастерские, фермы. «Данные объекты являются объектами вспомогательного назначения. Для регистрации прав на них существует упрощенный порядок, т.е. не требуется разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию таких объектов, - пояснила Светлана Ильиных. - Достаточно подготовить минимальный пакет документов и обратиться с заявлением в офис МФЦ или отправить в электронном виде на сайте Росреестра».
На встрече с сельхозпроизводителями Пермского муниципального округа обсудили вопросы цифровизации сельского хозяйства, результаты анализа пространственных данных земель на территории Пермского муниципального округа, последние изменения земельного законодательства и проблемные вопросы по оформлению недвижимости сельхозпроизводителей.

«Эффективное и долгосрочное ведение сельскохозяйственного производства невозможно обеспечить в условиях отсутствия определенных правоустанавливающих документов на недвижимость. Необходимо знать, чем владеет сельхозпредприятие, на каких правах и как защитить свои права и интересы», - отметила руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. «Цель сегодняшнего мероприятия – открытый диалог, анализ проблем и выработка совместных решений, направленных, в первую очередь, на оказание помощи сельхозпроизводителям при оформлении прав на земельные участки, а также наполнение региональных и федеральных информационных ресурсов необходимыми сведениями. Аккумулирование сведений позволит сформировать полный и точный цифровой профиль земель сельхозназначения региона», - подчеркнула Лариса Аржевитина.

Для решения задач по развитию и цифровизации сельского хозяйства в Пермском крае необходима командная и системная работа, объединяющая всех участников земельных отношений края.

«Замечательно, что сегодняшнее мероприятие состоялось на площадке Росреестра, - отметил член Общественного совета при Управлении Росреестра по Пермскому краю, представитель Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» Антон Напарин. - Цифровизация сельхозземель – это огромный плюс как для самих аграриев, так и для тех, кто только планирует свой стартап в агросекторе. Государство готово поддерживать аграриев, предоставлять финансовую помощь, субсидии, но только тем, у кого актуальные сведения об их хозяйственной деятельности, недвижимости и так далее, кто позаботился о своем цифровом портфолио и предоставил достоверные сведения в государственные базы данных. Для органов местного самоуправления это дополнительная возможность выстроить дальнейшую стратегию развития территорий, продумать, какие производственные силы разместить в конкретной территории, чтобы там развивать социальную и бытовую инфраструктуру, чтобы люди там жили и работали».

Участники открытого диалога обсудили накопившиеся проблемы, среди которых - долгий процесс согласования и предоставления земельных участков, высокие налоговые ставки, возможность субсидирования кадастровых работ при межевании земельных участков, изъятие неиспользуемых земельных участков.

Представитель ООО «Суксунское» Яна Масленникова отметила: «Понравился формат мероприятия, когда на одной площадке представлены различные ведомства, мы узнали действительно много новой информации, о которой ранее не знали».

Управление Росреестра благодарит всех участников встречи за то, что нашли время и приняли участие в мероприятии. Для тех, кто не смог лично посетить мероприятие, в группе Управления «Вконтакте» размещено видео о порядке размещения информации в Едином реестре сельхозземель и основных изменениях, касающихся сельхозпроизводителей. Кроме того, «Вконтакте» создан чат для сельхозпроизводителей, где можно задать вопросы и оперативно получить на них ответы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В свердловском посёлке Сарана сгорели 4 частных дома
20 августа 2022
В Свердловской области перед судом предстанет насиловавший мальчиков педофил
26 августа 2022
Палатки с фастфудами установили рядом с ремонтируемым тротуаром в День Екатеринбурга
20 августа 2022
В Нижнем Тагиле имитатор танкового снаряда пробил крышу частного дома
28 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:33 IT для фермеров, или Зачем нужна цифровизация сельского хозяйства
13:30 Программа ученых Пермского Политеха поможет оценить рыночную стоимость недвижимости
13:08 «Горьковка» приглашает на День знаний
10:15 Под контролем судебных приставов выделены денежные средства на ремонт в Красновишерском психоневрологическом интернате
20:59 Представительница пермского самбо завоевала «золото» Всероссийской спартакиады
12:49 В Кадастровой палате Прикамья рассказали об особенностях использования земельных участков в зонах затопления и подтопления
12:46 Метод ученых Пермского Политеха поможет снизить шум авиадвигателя
12:31 Пермский дом народного творчества «Губерния» признан лучшим в России
09:59 Чтобы не лишиться нового автомобиля, жительница Пермского края погасила миллионный долг
13:53 Новая выставка открылась в Законодательном собрании Пермского края
13:43 На квотированные рабочие места смогут устроиться больше прикамцев
13:34 Уровень смертности в Пермском крае вернулся к допандемийному показателю
13:26 Пермские врачи и учителя смогут получить бесплатные земельные участки
13:07 Ученые Пермского Политеха создали из торфа препарат для восстановления почвы
09:43 Более 1 млн рублей задолженности по арендной плате взыскали судебные приставы с пермских лесозаготовителей
13:27 Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает на открытие нового сезона
13:14 Химики Пермского Политеха нашли способ использовать «очистители» воды от опасных веществ многократно
12:47 Продукция «Уралкалия» получила знак Минсельхоза РФ «Зеленый эталон»
09:54 Судебные приставы помогли пермячке с ограниченными возможностями получить благоустроенное жилье
13:40 1 сентября в Перми будет ограничена продажа спиртного
13:23 «Афоня» и встреча с актрисой Юлией Ауг: пермяков приглашают на День кино
Все новости
16:40 "Интерфакс": в Югре вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, судьба 7 человек неизвестна
14:13 Роспотребнадзор: 30-50% школьников приобретают близорукость к выпускным классам
13:07 CDEK.Shopping проверяет утечку данных пользователей
12:45 В Колумбии убиты двое журналистов, их коллега госпитализирован
11:17 В Пакистане в результате наводнений и дождей этим летом погибли более тысячи человек
10:29 В Волжском крупный пожар практически полностью уничтожил крытый рынок
09:49 Генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что мир должен навсегда отказаться от ядерного оружия
18:15 Прокуратура проверит «пыточные» условия содержания Украинцева в СИЗО
17:45 Майор полиции, напавший на правозащитника Каляпина, уволен
16:52 МЧС: в Новом Уренгое пожарные спасли девять щенков, застрявших между плитами
16:32 В Новосибирской области депутата подозревают в получении наркотиков по почте из Германии
15:44 «Ъ»: квоты на вылов краба на Сахалине получила компания сына губернатора
15:07 Лукашенко: белорусские самолеты Су переоборудованы для ядерного оружия
14:38 Минздрав Бурятии проводит проверку после сообщений о смерти младенца из-за прививки
12:13 Две трети молодых россиян считают устройство жизни в стране несправедливым, но есть парадокс
11:18 Запрет на полеты в 11 российских аэропортов продлен до 4 сентября
11:09 В Кировской области в старом здании школы обрушилась плита перекрытия, погиб подросток
10:33 В Зеленограде в результате стрельбы в кафе погиб человек, двое ранены
10:04 В США произошла стрельба во время выселения из квартиры, погибли четыре человека
11:05 В Нижегородской области напали на члена СПЧ Игоря Каляпина, он госпитализирован
10:04 В Госдуме предлагают запретить рекламу фастфуда и колбасы на детских телеканалах
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK