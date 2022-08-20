IT для фермеров, или Зачем нужна цифровизация сельского хозяйства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Управлении Росреестра по Пермскому краю прошел День открытых дверей для сельскохозяйственных производителей Пермского края.На личный прием к заместителю руководителя Управления Росреестра Светлане Ильиных обратились руководители десяти сельскохозяйственных производственных кооперативов. Так по видеосвязи директор СПК «На страже мира» Драницын Александр Анатольевич из Чернушинского округа обратился с проблемой по оформлению жилых домов, построенных хозспособом более 30 лет назад для членов колхоза. В свое время дома не были оформлены, а люди живут в них фактически без каких-либо документов. Как сейчас оформить все документы и зарегистрировать право собственности на эти дома?Светлана Ильиных посоветовала обратиться в Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края, чтобы найти инвентарные дела на жилые дома и поднять имеющиеся у предприятия документы, подтверждающие возведение домов хозспособом.Кроме оформления прав на дома, аграриев волнует проблемы оформления прав на гаражи, мастерские, фермы. «Данные объекты являются объектами вспомогательного назначения. Для регистрации прав на них существует упрощенный порядок, т.е. не требуется разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию таких объектов, - пояснила Светлана Ильиных. - Достаточно подготовить минимальный пакет документов и обратиться с заявлением в офис МФЦ или отправить в электронном виде на сайте Росреестра».На встрече с сельхозпроизводителями Пермского муниципального округа обсудили вопросы цифровизации сельского хозяйства, результаты анализа пространственных данных земель на территории Пермского муниципального округа, последние изменения земельного законодательства и проблемные вопросы по оформлению недвижимости сельхозпроизводителей.«Эффективное и долгосрочное ведение сельскохозяйственного производства невозможно обеспечить в условиях отсутствия определенных правоустанавливающих документов на недвижимость. Необходимо знать, чем владеет сельхозпредприятие, на каких правах и как защитить свои права и интересы», - отметила руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. «Цель сегодняшнего мероприятия – открытый диалог, анализ проблем и выработка совместных решений, направленных, в первую очередь, на оказание помощи сельхозпроизводителям при оформлении прав на земельные участки, а также наполнение региональных и федеральных информационных ресурсов необходимыми сведениями. Аккумулирование сведений позволит сформировать полный и точный цифровой профиль земель сельхозназначения региона», - подчеркнула Лариса Аржевитина.Для решения задач по развитию и цифровизации сельского хозяйства в Пермском крае необходима командная и системная работа, объединяющая всех участников земельных отношений края.«Замечательно, что сегодняшнее мероприятие состоялось на площадке Росреестра, - отметил член Общественного совета при Управлении Росреестра по Пермскому краю, представитель Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» Антон Напарин. - Цифровизация сельхозземель – это огромный плюс как для самих аграриев, так и для тех, кто только планирует свой стартап в агросекторе. Государство готово поддерживать аграриев, предоставлять финансовую помощь, субсидии, но только тем, у кого актуальные сведения об их хозяйственной деятельности, недвижимости и так далее, кто позаботился о своем цифровом портфолио и предоставил достоверные сведения в государственные базы данных. Для органов местного самоуправления это дополнительная возможность выстроить дальнейшую стратегию развития территорий, продумать, какие производственные силы разместить в конкретной территории, чтобы там развивать социальную и бытовую инфраструктуру, чтобы люди там жили и работали».Участники открытого диалога обсудили накопившиеся проблемы, среди которых - долгий процесс согласования и предоставления земельных участков, высокие налоговые ставки, возможность субсидирования кадастровых работ при межевании земельных участков, изъятие неиспользуемых земельных участков.Представитель ООО «Суксунское» Яна Масленникова отметила: «Понравился формат мероприятия, когда на одной площадке представлены различные ведомства, мы узнали действительно много новой информации, о которой ранее не знали».Управление Росреестра благодарит всех участников встречи за то, что нашли время и приняли участие в мероприятии. Для тех, кто не смог лично посетить мероприятие, в группе Управления «Вконтакте» размещено видео о порядке размещения информации в Едином реестре сельхозземель и основных изменениях, касающихся сельхозпроизводителей. Кроме того, «Вконтакте» создан чат для сельхозпроизводителей, где можно задать вопросы и оперативно получить на них ответы.