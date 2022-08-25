«Горьковка» приглашает на День знаний

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В читальных залах пермской краевой библиотеки им. Горького 1 сентября откроются сразу несколько выставок.Отдел краеведения подготовил выставку к юбилею Карла Федоровича Модераха (0+). Первому пермскому губернатору исполняется 275 лет. В экспозиции будут книги и статьи из периодических изданий, рассказывающие о деятельности Модераха на этом посту, а также статьи, посвященные семье Карла Федоровича и архитектурному наследию его эпохи. Среди экспонатов статьи из журналов «Пермская старина», «Ретроспектива», «Мы – земляки», из сборников конференций «Первые Татищевские чтения», «Смышляевский сборник». О пермской инфраструктуре, созданной при участии Модераха, рассказывают издания: П. Корчагин «Губернская столица Пермь», В. Верхоланцев «Город Пермь, его прошлое и настоящее», Н. Аверина «Пермь в эпоху Модераха» и другие. Выставка будет работать до конца сентября. Фойе 1 этажа библиотеки Горького (правое крыло), 236-17- 78.Отдел литературы по искусству приглашает на выставку «Точка отправления» (16+). Организаторы рассказали: «К теме учебы обращались многие писатели, режиссеры, художники. Где-то ученичество создавало фон для основных событий, где-то выступало центральной линией. В одних случаях школьная скамья – лишь этап в становлении персонажа, а где-то буквально неизменная величина в судьбе человека, вынужденная или выбранная профессия. Образ учителя, преимущественно мудрый и трагичный, красной нитью пересекает русскую литературу». Подтверждением служат роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил» или рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». Помимо художественных книг читателей ждет коллективная монография «Дорогой друг», посвященная социальным моделям и нормам в учебной литературе 1900-2000 годов. Эти и многие другие книги, статьи из периодических изданий, а также видеокассеты с классическими кинолентами «Доживем до понедельника», «Чучело», «Сто дней после детства» дополняют экспозицию. Она работает до конца сентября. Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло), 236-22-82Музыкальный отдел откроет выставку «День знаний: время научиться новому! » (6+). Издания помогут самостоятельно изучить основы игры на музыкальном инструменте и музыкальную теорию, научиться владеть своим голосом. В экспозиции самоучители, школы и пособия для самостоятельного освоения музыкальных инструментов, методические рекомендации по овладению искусством вокального мастерства. Чтобы вдохновить читателей, библиотекари предлагают прослушать подборку грампластинок с записями виртуозов музыкального искусства или познакомиться с книгами, со страниц которых «звучат» голоса великих исполнителей. Выставка работает по 10 сентября.Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей (3 этаж, левое крыло), 236-01-89