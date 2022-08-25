«Горьковка» приглашает на День знаний

13.08 Понедельник, 29 августа 2022
Пермский край: новости дня
В читальных залах пермской краевой библиотеки им. Горького 1 сентября откроются сразу несколько выставок.

Отдел краеведения подготовил выставку к юбилею Карла Федоровича Модераха (0+). Первому пермскому губернатору исполняется 275 лет. В экспозиции будут книги и статьи из периодических изданий, рассказывающие о деятельности Модераха на этом посту, а также статьи, посвященные семье Карла Федоровича и архитектурному наследию его эпохи. Среди экспонатов статьи из журналов «Пермская старина», «Ретроспектива», «Мы – земляки», из сборников конференций «Первые Татищевские чтения», «Смышляевский сборник». О пермской инфраструктуре, созданной при участии Модераха, рассказывают издания: П. Корчагин «Губернская столица Пермь», В. Верхоланцев «Город Пермь, его прошлое и настоящее», Н. Аверина «Пермь в эпоху Модераха» и другие. Выставка будет работать до конца сентября. Фойе 1 этажа библиотеки Горького (правое крыло), 236-17- 78.

Отдел литературы по искусству приглашает на выставку «Точка отправления» (16+). Организаторы рассказали: «К теме учебы обращались многие писатели, режиссеры, художники. Где-то ученичество создавало фон для основных событий, где-то выступало центральной линией. В одних случаях школьная скамья – лишь этап в становлении персонажа, а где-то буквально неизменная величина в судьбе человека, вынужденная или выбранная профессия. Образ учителя, преимущественно мудрый и трагичный, красной нитью пересекает русскую литературу». Подтверждением служат роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил» или рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». Помимо художественных книг читателей ждет коллективная монография «Дорогой друг», посвященная социальным моделям и нормам в учебной литературе 1900-2000 годов. Эти и многие другие книги, статьи из периодических изданий, а также видеокассеты с классическими кинолентами «Доживем до понедельника», «Чучело», «Сто дней после детства» дополняют экспозицию. Она работает до конца сентября. Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло), 236-22-82

Музыкальный отдел откроет выставку «День знаний: время научиться новому! » (6+). Издания помогут самостоятельно изучить основы игры на музыкальном инструменте и музыкальную теорию, научиться владеть своим голосом. В экспозиции самоучители, школы и пособия для самостоятельного освоения музыкальных инструментов, методические рекомендации по овладению искусством вокального мастерства. Чтобы вдохновить читателей, библиотекари предлагают прослушать подборку грампластинок с записями виртуозов музыкального искусства или познакомиться с книгами, со страниц которых «звучат» голоса великих исполнителей. Выставка работает по 10 сентября.
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей (3 этаж, левое крыло), 236-01-89

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге перекроют улицу Академика Губкина
25 августа 2022
В Екатеринбурге каждый вечер будет работать подсветка Макаровского моста
22 августа 2022
В Нижнем Тагиле при падении из окна погибла четырехлетняя девочка
23 августа 2022
В Нижнем Тагиле осудят многодетного отца за издевательство над детьми и торговлю поддельным алкоголем
20 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:33 IT для фермеров, или Зачем нужна цифровизация сельского хозяйства
13:30 Программа ученых Пермского Политеха поможет оценить рыночную стоимость недвижимости
13:08 «Горьковка» приглашает на День знаний
10:15 Под контролем судебных приставов выделены денежные средства на ремонт в Красновишерском психоневрологическом интернате
20:59 Представительница пермского самбо завоевала «золото» Всероссийской спартакиады
12:49 В Кадастровой палате Прикамья рассказали об особенностях использования земельных участков в зонах затопления и подтопления
12:46 Метод ученых Пермского Политеха поможет снизить шум авиадвигателя
12:31 Пермский дом народного творчества «Губерния» признан лучшим в России
09:59 Чтобы не лишиться нового автомобиля, жительница Пермского края погасила миллионный долг
13:53 Новая выставка открылась в Законодательном собрании Пермского края
13:43 На квотированные рабочие места смогут устроиться больше прикамцев
13:34 Уровень смертности в Пермском крае вернулся к допандемийному показателю
13:26 Пермские врачи и учителя смогут получить бесплатные земельные участки
13:07 Ученые Пермского Политеха создали из торфа препарат для восстановления почвы
09:43 Более 1 млн рублей задолженности по арендной плате взыскали судебные приставы с пермских лесозаготовителей
13:27 Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает на открытие нового сезона
13:14 Химики Пермского Политеха нашли способ использовать «очистители» воды от опасных веществ многократно
12:47 Продукция «Уралкалия» получила знак Минсельхоза РФ «Зеленый эталон»
09:54 Судебные приставы помогли пермячке с ограниченными возможностями получить благоустроенное жилье
13:40 1 сентября в Перми будет ограничена продажа спиртного
13:23 «Афоня» и встреча с актрисой Юлией Ауг: пермяков приглашают на День кино
Все новости
16:40 "Интерфакс": в Югре вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, судьба 7 человек неизвестна
14:13 Роспотребнадзор: 30-50% школьников приобретают близорукость к выпускным классам
13:07 CDEK.Shopping проверяет утечку данных пользователей
12:45 В Колумбии убиты двое журналистов, их коллега госпитализирован
11:17 В Пакистане в результате наводнений и дождей этим летом погибли более тысячи человек
10:29 В Волжском крупный пожар практически полностью уничтожил крытый рынок
09:49 Генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что мир должен навсегда отказаться от ядерного оружия
18:15 Прокуратура проверит «пыточные» условия содержания Украинцева в СИЗО
17:45 Майор полиции, напавший на правозащитника Каляпина, уволен
16:52 МЧС: в Новом Уренгое пожарные спасли девять щенков, застрявших между плитами
16:32 В Новосибирской области депутата подозревают в получении наркотиков по почте из Германии
15:44 «Ъ»: квоты на вылов краба на Сахалине получила компания сына губернатора
15:07 Лукашенко: белорусские самолеты Су переоборудованы для ядерного оружия
14:38 Минздрав Бурятии проводит проверку после сообщений о смерти младенца из-за прививки
12:13 Две трети молодых россиян считают устройство жизни в стране несправедливым, но есть парадокс
11:18 Запрет на полеты в 11 российских аэропортов продлен до 4 сентября
11:09 В Кировской области в старом здании школы обрушилась плита перекрытия, погиб подросток
10:33 В Зеленограде в результате стрельбы в кафе погиб человек, двое ранены
10:04 В США произошла стрельба во время выселения из квартиры, погибли четыре человека
11:05 В Нижегородской области напали на члена СПЧ Игоря Каляпина, он госпитализирован
10:04 В Госдуме предлагают запретить рекламу фастфуда и колбасы на детских телеканалах
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK