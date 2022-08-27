Под контролем судебных приставов выделены денежные средства на ремонт в Красновишерском психоневрологическом интернате

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Суд Красновишерского района Пермского края обязал Министерство социального развития выделить ГБУ ПК «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» денежные средства для ремонта в филиале данного медицинского учреждения - интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями.Основанием для иска стали результаты прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что передвижные пути в интернате находились в запущенном состоянии, а пятый этаж здания нуждался в незамедлительном ремонте.Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Красновишерскому району ГУ ФССП России по Пермскому краю. Сотрудники органов принудительного исполнения своевременно уведомили руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства, а также предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. В результате принятых мер краевое Министерство социального развития выделило необходимые средства на проведение ремонтных работ. Данный факт был подтвержден приказом органа государственного управления. В общей сложности на восстановительные работы в медицинском учреждении выделено более 6 млн. рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.