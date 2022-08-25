Представительница пермского самбо завоевала «золото» Всероссийской спартакиады
Пермский край: новости дня
В рамках Всероссийской спартакиады 2022 года по летним видам спорта 26-28 августа проходит «Спартакиада сильнейших» по спортивному самбо. Самбистов принимает Дворец единоборств «Ак Барс» в Казани.
В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов из 33 регионов России - для участия в Спартакиаде вызваны по 8 сильнейших самбистов в каждой весовой категории среди мужчин и женщин по итогам чемпионата России.
Участники объединены в команды по федеральным округам. Первое «золото» команде ПФО принесла представительница Перми Екатерина Оноприенко. Она одержала победу в финале в весовой категории 65 кг.
В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов из 33 регионов России - для участия в Спартакиаде вызваны по 8 сильнейших самбистов в каждой весовой категории среди мужчин и женщин по итогам чемпионата России.
Участники объединены в команды по федеральным округам. Первое «золото» команде ПФО принесла представительница Перми Екатерина Оноприенко. Она одержала победу в финале в весовой категории 65 кг.
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