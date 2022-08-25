В Кадастровой палате Прикамья рассказали об особенностях использования земельных участков в зонах затопления и подтопления

12.49 Пятница, 26 августа 2022
Пермский край: новости дня
В период дождливой погоды и наступающей осени не стоит забывать об ограничениях хозяйственной деятельности вблизи водоемов. О том, что такое зоны затопления и подтопления и какой правовой статус они имеют, рассказали в Кадастровой палате Прикамья.

Зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территории и имеют особый правовой статус, который накладывает определенные ограничения по использованию земельного участка. Так, в границах зон затопления и подтопления запрещено: строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных защитой от негативного воздействия вод; использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; размещение объектов отходов производства и потребления и т.д. Сведения о таких зонах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Зоны затопления могут быть установлены, к примеру, в отношении территорий, находящихся на берегу водоёмов, которые может затопить при половодьях или паводках. А зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, которые прилегают к зонам затопления и характеризуются возможностью поднятия грунтовых вод. Порядок установления и требования к использованию территорий, входящих в границы зон затопления и подтопления, утверждены постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360.

«По состоянию на 1 августа 2022 года в ЕГРН содержится информация о 51 зоне затопления и подтопления на территории Пермского края. Однако их число может измениться в большую или меньшую сторону, например в связи с полным пересыханием водоема. Поэтому прежде чем проводить на земельном участке вблизи водоёма какие-либо работы, которые могут негативно повлиять на водоём или будущую постройку, следует уточнить, имеются ли в ЕГРН сведения о каких-либо ограничениях на использование данного земельного участка», – пояснил Яков Осипов, и. о. директора филиала Кадастровой палаты по Пермскому краю.

Уточнить статус земельного участка можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости «Об объекте недвижимости» на интересующий земельный участок. Запрос на предоставление сведений ЕГРН можно подать, не выходя из дома, на сайте: spv.kadastr.ru или в личном кабинете на сайте Росреестра: rosreestr.gov.ru. В случае наличия зарегистрированных ограничений в данной выписке отразятся сведения о попадании земельного участка или его частей в границы различных зон с особыми условиями использования территорий.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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