Пермский дом народного творчества «Губерния» признан лучшим в России

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На днях в Астрахани состоялась торжественная церемония вручения наград победителям Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший дом (центр) народного творчества Российской Федерации 2021 года». Наш регион представляла генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова.В минувшем году Государственный Российский дом народного творчества им. В. Д. Поленова при поддержке Министерства культуры РФ проводил смотр-конкурс на звание «Лучший дом (центр) народного творчества Российской Федерации 2021 года».Пермский дом народного творчества «Губерния» одержал победу в номинации «Сохранение и развитие жанров народного творчества, нематериального культурного наследия».Как прописано в положении: «Смотр-конкурс проводится на основе материалов о деятельности Д(Ц)НТ в течение трёх лет (2018-2020), предшествовавших году проведения конкурса». А это значит, что «Губерния» держит максимально высокую планку лучшего дома народного творчества страны на протяжении последних нескольких лет.Это уже вторая победа «Губернии» во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший дом народного творчества». Первая была одержана в 2017 году в номинации «Инновационные проекты в культурно-досуговой сфере».Отдельно подчеркнём: признание на федеральном уровне заслуг по сохранению и развитию нематериального культурного наследия в Год традиций, Год культурного наследия народов России особо важно для «Губернии». Поскольку именно это направление - одно из ключевых в работе Пермского дома народного творчества.Поздравляем с победой весь коллектив «Губернии» и отдельно руководителя, Татьяну Санникову!