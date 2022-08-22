Чтобы не лишиться нового автомобиля, жительница Пермского края погасила миллионный долг

Марина Осипова © Вечерние ведомости

После ареста немецкой иномарки жительница Кунгура выплатила более 1 млн рублей задолженности. Машину должница скрывала в Перми, но судебным приставам удалось обнаружить ее местонахождение.В отделе судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУ ФССП России по Пермскому краю на исполнении находился ряд исполнительных производств о взыскании с местной жительницы долгов по налогам, штрафам и кредитам. В течение полутора лет гражданка не предпринимала никаких мер к погашению задолженности, которая превышала 1 млн рублей, на требования о явке на прием не реагировала и скрывала свое имущество.Регулярно обновляя запросы в регистрирующие органы, судебный пристав выяснил, что в собственности у должницы появился автомобиль BMW. Установить маршрут передвижение иномарки удалось с помощью стационарного комплекса системы фотофиксации ПДД «Сокол». Машина ездила по краевому центру и регулярно парковалась в одном и том же месте. Незамедлительно коллегам из Перми было направлено поручение о наложении ареста на транспортное средство. Автомобиль был арестован и эвакуирован на спецстоянку.В течение 5 дней после составления акта описи и ареста владелица BMW полностью погасила все свои долги.