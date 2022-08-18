Новая выставка открылась в Законодательном собрании Пермского края

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В краевом парламенте открылась новая выставка, посвященная истории Уральской заводской цивилизации. Экспозиция, подготовленная Государственным архивом Пермского края совместно с Государственным архивом Свердловской области, организована в рамках проекта «Уникальный документ».Межрегиональная передвижная историко-документальная выставка «Уральская заводская цивилизация: личности, технологии, традиции» подготовлена и приурочена к 350-летию со дня рождения Петра Великого и к 300-летию городов Перми и Екатеринбурга.Экспозиция рассказывает об особенностях становления Уральского промышленного региона и его значении в укреплении экономической мощи России. История Уральской заводской цивилизации показана на примере деятельности пермских (Пожвинский, Добрянский, Пыскорский, Юговской, Очерский и Егошихинский) и екатеринбургских (Екатеринбургский, Выйский и Нижнетагильский) заводов XVIII – середины XIX века.Центральные экспонаты выставки – планы заводских поселений, чертежи механизмов и заводского оборудования, карты лесных дач и рудников при заводах. Большинство документов, представленных на выставке, до настоящего времени нигде не размещались. Среди них – оригинал письма Петра I Вильгельму де Геннину о постройке Исетской крепости, комплекс рукописных чертежей и карт, хранящихся в архивах в единственном экземпляре, свидетельство о деятельности Егошихинской арифметической школы – первого учебного заведения на территории города Перми.Открывая выставку, председатель Законодательного собрания Валерий Сухих особо отметил историческую роль Прикамья в развитии промышленности страны. «Пермский край – один из ведущих промышленных регионов страны, чья история неразрывно связана с различными отраслями производства. Именно на территории Пермской губернии с начала XVIII века было построено 186 металлургических заводов, а их продукция успешно конкурировала с продукцией промышленно развитых европейских стран. Урал сделал тогда Россию самой индустриальной страной мира», – подчеркнул Валерий Сухих.Напомним, в эпоху великих преобразований Петра I началось освоение природных богатств Урала. Выдающуюся роль в основании уральских заводов сыграли Василий Татищев и Вильгельм де Геннин. Под их руководством были основаны многие промышленные предприятия, в том числе Егошихинский и Екатеринбургский заводы, давшие начало современным городам Перми и Екатеринбургу.Напомним, проект «Уникальный документ» реализуется с 2018 года. В рамках проекта в музее Законодательного собрания презентуют тематические выставки, в которых представлены редкие и уникальные документы, архивные фотографии и материалы по истории и культуре Пермского края.