На квотированные рабочие места смогут устроиться больше прикамцев

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Среди них граждане предпенсионного возраста, беженцы, переселенцы, одинокие и многодетные родители, воспитывающие детей-инвалидов. Соответствующий проект закона принят в первом чтении.Депутаты краевого парламента поддержали изменения в региональные законы в сфере содействия занятости. Так, предлагается расширить категории граждан, которые могут быть признаны «испытывающими трудности в поиске работы». На квотированные рабочие места смогут претендовать граждане предпенсионного возраста, беженцы и вынужденные переселенцы, граждане, уволенные с военной службы и члены их семей, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф. Также уточняется категория выпускников учреждений среднего профессионального и высшего образования от 18 до 25 лет, ищущих работу в течение года с даты получения документа об образовании.На данный момент квота устанавливается только для инвалидов, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и лиц, освобожденных из мест лишения свободы.Кроме этого, проект закона предусматривает обязанность квотирования рабочих мест для работодателей с численностью работников от 35 человек (ранее было – от 50 человек). Таким образом, норматив квотирования в размере 2% от среднесписочной численности работников будет распространяться на большее количество организаций. По информации профильного министерства, примерно 470 организаций будут дополнительно квотировать рабочие места.Согласно документу, подтверждением факта выполнения квоты будет являться заключенный трудовой договор либо соглашение о трудоустройстве.Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, изменения являются еще одним логичным шагом по сокращению уровня безработицы. «Документ имеет высокую социальную значимость в части обеспечения трудовых прав жителей Прикамья. Расширение категории лиц, нуждающихся в особой поддержке, создает дополнительные возможности для трудоустройства наших граждан», – подчеркнул Валерий Сухих.Ряд предложенных поправок в региональные законы вносится в связи с принятыми изменениям в Федеральные законы «О занятости населения в РФ» и «О социальной защите инвалидов в РФ».На заседании комитета по социальной политике государственно-правовое управление и управление аналитической и законотворческой деятельности аппарата краевого парламента отметили необходимость доработки законопроекта в части учета ряда норм федеральных законов. Законопроект будет доработан ко второму чтению профильным комитетом.