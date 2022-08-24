Уровень смертности в Пермском крае вернулся к допандемийному показателю

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Об этом на заседании краевого парламента рассказала министр здравоохранения края Анастасия Крутень.Согласно докладу о состоянии здоровья населения в регионе, на 1 января 2021 года численность населения Пермского края составила 2,57 млн человек. По сравнению с предыдущим годом зафиксирована убыль населения на 19 тысяч человек.Показатель рождаемости в крае сохраняется на уровне 2020 года и составляет 9,8, при этом он выше уровня в России (9,6) и ПФО (9,1). За 2021 год в Прикамье родилось 25 178 младенцев.По итогам 2021 года показатель смертности в регионе увеличился (17,2), но остается ниже показателя по Приволжскому округу (17,9). Основными причинами смертности стали заболевания системы кровообращения – 43%, коронавирусная инфекция – 19% и новообразования – 12%.Анастасия Крутень отметила, что по итогам первого полугодия 2022 года уровень смертности достиг допандемийного показателя.По словам министра, именно на 2021 год пришелся пик коронавирусной инфекции, что потребовало мобилизации всех ресурсов. На начало 2021 года Пермский край находился на 11 месте по уровню заболеваемости по России, при этом показатель смертности от COVID-19 оказался значительно ниже, чем в других субъектах.Анастасия Крутень отметила, что за предыдущий год количество медицинских работников оставалось в прежнем количестве, однако им удалось справиться с увеличением количества пациентов. В пиковые подъемы заболеваемости медработники обслуживали до 18 тысяч больных в сутки.Также министр рассказала и о других болезнях, которые были выявлены у пермяков за 2021 год. Первое место в структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания, второе – болезни системы кровообращения, третье – болезни костно-мышечной системы.Показатели заболеваемости социально значимыми болезнями становятся ниже. Так, в докладе Анастасия Крутень отметила, что уровень заболеваемости туберкулезом в крае снизился, что является положительным показателем, потому что Пермский край долгое время был в лидерах по заболеваемости и смертности от данного заболевания.В завершение доклада о состоянии здоровья населения министр подчеркнула, что важную роль в снижении заболеваемости и смертности занимают мероприятия, направленные на диспансеризацию и профилактические осмотры населения, которые помогают выявлять болезни на ранней стадии.По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, развитие здравоохранения и профилактика заболеваемости остаются приоритетными задачами для региона. «Краевые власти в своей работе уделяют особое внимание сфере здравоохранения: ведется строительство новых больниц в территориях, закупается современная техника, создаются условия для профилактики заболеваемости и ведению здорового образа жизни. Важно повышать доступность и качество исследований, которые позволяют не допустить развития болезней. За последние годы пандемии каждый из нас увидел, какой хрупкой бывает человеческая жизнь. Все мы благодарны самоотверженной работе медиков», – отметил Валерий Сухих.