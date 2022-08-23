Ученые Пермского Политеха создали из торфа препарат для восстановления почвы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Торф и продукты на его основе часто используют в сельском хозяйстве и агрохимии. Компоненты торфа могут перерабатывать органические экотоксиканты и ионы тяжелых металлов в почве, а также используются в медицине и ветеринарии. Экологи Пермского Политеха разработали гуминовый препарат на его основе, определив наиболее эффективный состав. Разработка позволит восстановить почву от разливов нефтепродуктов и других опасных веществ. Кроме того, на ее основе можно создавать препараты с противоопухолевыми, антибактериальными, противовирусными и другими свойствами. Работа выполнена в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».По словам ученых, технология позволит заменить импортные гуминовые препараты.Результаты исследования разработчики опубликовали в сборнике материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Химия. Экология. Урбанистика» (2022).Торф образуется в результате разложения микроорганизмов и растительности при высокой влажности и недостатке кислорода. Это возобновляемый природный ресурс. В его основу входят остатки растений – твердые высокомолекулярные соединения целлюлозной природы, а также продукты их распада и лигнин. Состав торфа может отличаться в зависимости от его типа, ботанического состава и степени разложения. Он содержит макроэлементы, микроэлементы и минералы.– В составе торфа также есть гуминовые соединения, которые подразделяются на гумусовые кислоты и прогуминовые вещества. Гумусовые кислоты включают гуминовые и фульвокислоты, обладающие уникальными свойствами. Первые из них способны разрушать органические экотоксиканты и ионы тяжелых металлов нефти в почве. Они поглощают загрязнители и «превращают» их в гумус, делая безопасными. Поэтому торф используют для получения гуминовых препаратов, удобрений, сорбентов, мелиорантов и биостимуляторов роста растений, – рассказывает одна из разработчиков, аспирантка кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Анна Ардуанова.По словам ученых, фульвокислоты применяют в медицине и ветеринарии. Они обладают кардиопротекторными, антиоксидантными, противоопухолевыми, антибактериальными, противовирусными, противогрибковыми, антиаллергическими и противовоспалительными свойствами. Кроме того, они стимулируют обмен веществ и влияют на специфическую и неспецифическую резистентность организма. Фульвовые кислоты нетоксичны, не нарушают эмбриональное развитие, не вызывают возникновения злокачественных опухолей и других побочных действий.– Мы получили гуминовый препарат на основе образцов торфа разной степени разложения и состава с месторождения «Остер» Смоленской области. Для этого мы проанализировали свойства торфа по основным показателям, а затем обработали торф растворами щелочей. Мы изучили свойства полученных препаратов по показателям pH водной вытяжки, плотности, влажности, зольности, массовой доле сухого и органического вещества, содержанию гуминовых веществ, фульвовых кислот и содержанию азота, – объясняет научный руководитель исследовательницы, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха, доктор технических наук Ирина Глушанкова.Исследователи установили, что для создания препаратов наиболее эффективно использовать образцы низинного торфа высокой степени разложения. В них они выявили самое высокое содержание гуминовых веществ.Ученые исследовали физико-химические свойства препарата и выяснили, что они сравнимы с промышленными образцами. Его можно использовать в сельском хозяйстве для улучшения состояния почвы и решения экологических проблем. Разработка также отличается высоким содержанием фульвокислот, поэтому на ее основе можно разрабатывать препараты для применения в медицине и ветеринарии.