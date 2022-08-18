Более 1 млн рублей задолженности по арендной плате взыскали судебные приставы с пермских лесозаготовителей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам УФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с ООО «ЧУСОВОЙ-ЛЕС» суммы долга в размере более 1 млн 100 тысяч рублей в пользу Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.Данная задолженность образовалась в связи с неуплатой арендных платежей за пользование земельным участком.Уже после возбуждения исполнительного производства должник пытался обжаловать решение суда первой инстанции и ходатайствовал об отложении исполнительных действий на 10 дней. С целью соблюдения баланса прав сторон судебный пристав ходатайство удовлетворил. По истечению отведенного времени от предприятия поступил платеж в размере 500 тысяч рублей. Оставшаяся сумма задолженности была списана со счета должника несколько дней спустя. Денежные средства перечислены в бюджет, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.