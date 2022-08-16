Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает на открытие нового сезона
Пермский край: новости дня
10 сентября в Пермском доме народного творчества «Губерния» состоится открытие нового творческого сезона. Это и долгожданная встреча после летних каникул, и возможность найти занятие по душе в коллективах «Губернии».
На сегодня в стенах Пермского дома народного творчества занимаются 28 творческих коллективов. Возраст участников – от 3 до 89 лет! Отдел, который объединяет коллективы, называется Хобби-центр.
Коллективы «Губернии» представляют самые разные направления: театр, музыку, цирк, фольклор, хореографию, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, фотографию, историческую реконструкцию. Часть клубных формирований носит инклюзивный характер и доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Участники коллективов «Губернии» регулярно принимают участие во всероссийских и краевых проектах Пермского дома народного творчества. У детей и взрослых есть возможность показать себя во время торжественных церемоний открытия и закрытия фестивалей и конкурсов. Они ведут активную концертную деятельность, участвуют в гастролях автоклуба «Губернии». И, конечно, являются постоянными артистами новогодних театрализованных представлений, признанных экспертами одними из лучших в стране (конкурс «Дом культуры. Новый формат» 2021 года).
Среди коллективов Хобби-центра пять имеют звание «Народный». А в 2021 году Народный цирковой коллектив «Грация» стал Заслуженным коллективом народного творчества РФ. Всего два коллектива Пермского края носят столь высокое звание.
В творческом сезоне 2022-2023 года коллективы «Губернии» объявляют новый набор.
Информация о коллективах «Губернии» доступна на официальном сайте – domgubernia.ru в разделе «Коллективы».
10 сентября в 15.00 Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей на открытие творческого сезона (ул. Советской Армии, 4), вход свободный.
Гостей ждёт:
- театрализованный концерт, на котором коллективы «Губернии» выступят с яркими номерами;
- интерактивная программа;
- встречи и консультации с руководителями коллективов;
- работа фотозон.
А 7, 8 и 9 сентября в «Губернии» пройдут экскурсии, на которых можно будет посетить открытые занятия коллективов, задать все интересующие вопросы руководителям. На экскурсии требуется предварительная регистрация, форма станет доступна на сайте Пермского дома народного творчества и в группе «Губернии» ВК в ближайшее время.
На сегодня в стенах Пермского дома народного творчества занимаются 28 творческих коллективов. Возраст участников – от 3 до 89 лет! Отдел, который объединяет коллективы, называется Хобби-центр.
Коллективы «Губернии» представляют самые разные направления: театр, музыку, цирк, фольклор, хореографию, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, фотографию, историческую реконструкцию. Часть клубных формирований носит инклюзивный характер и доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Участники коллективов «Губернии» регулярно принимают участие во всероссийских и краевых проектах Пермского дома народного творчества. У детей и взрослых есть возможность показать себя во время торжественных церемоний открытия и закрытия фестивалей и конкурсов. Они ведут активную концертную деятельность, участвуют в гастролях автоклуба «Губернии». И, конечно, являются постоянными артистами новогодних театрализованных представлений, признанных экспертами одними из лучших в стране (конкурс «Дом культуры. Новый формат» 2021 года).
Среди коллективов Хобби-центра пять имеют звание «Народный». А в 2021 году Народный цирковой коллектив «Грация» стал Заслуженным коллективом народного творчества РФ. Всего два коллектива Пермского края носят столь высокое звание.
В творческом сезоне 2022-2023 года коллективы «Губернии» объявляют новый набор.
Информация о коллективах «Губернии» доступна на официальном сайте – domgubernia.ru в разделе «Коллективы».
10 сентября в 15.00 Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей на открытие творческого сезона (ул. Советской Армии, 4), вход свободный.
Гостей ждёт:
- театрализованный концерт, на котором коллективы «Губернии» выступят с яркими номерами;
- интерактивная программа;
- встречи и консультации с руководителями коллективов;
- работа фотозон.
А 7, 8 и 9 сентября в «Губернии» пройдут экскурсии, на которых можно будет посетить открытые занятия коллективов, задать все интересующие вопросы руководителям. На экскурсии требуется предварительная регистрация, форма станет доступна на сайте Пермского дома народного творчества и в группе «Губернии» ВК в ближайшее время.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
От укусов клещей с начала сезона пострадали 46 908 свердловчан
16 августа 2022
16 августа 2022
В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Бабушкина
19 августа 2022
19 августа 2022
В Свердловской области автомобиль сбил двух 10-летних девочек
22 августа 2022
22 августа 2022
Охотники посёлка Монетный стали представлять опасность для людей
17 августа 2022
17 августа 2022