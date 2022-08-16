Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает на открытие нового сезона

Марина Осипова © Вечерние ведомости

10 сентября в Пермском доме народного творчества «Губерния» состоится открытие нового творческого сезона. Это и долгожданная встреча после летних каникул, и возможность найти занятие по душе в коллективах «Губернии».На сегодня в стенах Пермского дома народного творчества занимаются 28 творческих коллективов. Возраст участников – от 3 до 89 лет! Отдел, который объединяет коллективы, называется Хобби-центр.Коллективы «Губернии» представляют самые разные направления: театр, музыку, цирк, фольклор, хореографию, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, фотографию, историческую реконструкцию. Часть клубных формирований носит инклюзивный характер и доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья.Участники коллективов «Губернии» регулярно принимают участие во всероссийских и краевых проектах Пермского дома народного творчества. У детей и взрослых есть возможность показать себя во время торжественных церемоний открытия и закрытия фестивалей и конкурсов. Они ведут активную концертную деятельность, участвуют в гастролях автоклуба «Губернии». И, конечно, являются постоянными артистами новогодних театрализованных представлений, признанных экспертами одними из лучших в стране (конкурс «Дом культуры. Новый формат» 2021 года).Среди коллективов Хобби-центра пять имеют звание «Народный». А в 2021 году Народный цирковой коллектив «Грация» стал Заслуженным коллективом народного творчества РФ. Всего два коллектива Пермского края носят столь высокое звание.В творческом сезоне 2022-2023 года коллективы «Губернии» объявляют новый набор.Информация о коллективах «Губернии» доступна на официальном сайте – domgubernia.ru в разделе «Коллективы».10 сентября в 15.00 Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей на открытие творческого сезона (ул. Советской Армии, 4), вход свободный.Гостей ждёт:- театрализованный концерт, на котором коллективы «Губернии» выступят с яркими номерами;- интерактивная программа;- встречи и консультации с руководителями коллективов;- работа фотозон.А 7, 8 и 9 сентября в «Губернии» пройдут экскурсии, на которых можно будет посетить открытые занятия коллективов, задать все интересующие вопросы руководителям. На экскурсии требуется предварительная регистрация, форма станет доступна на сайте Пермского дома народного творчества и в группе «Губернии» ВК в ближайшее время.