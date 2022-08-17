Судебные приставы помогли пермячке с ограниченными возможностями получить благоустроенное жилье

09.54 Среда, 24 августа 2022
Пермский край: новости дня
Судебные приставы разобрались в череде должников по исполнительному производству, возбужденному в отношении Черновского сельского поселения. Суд обязал муниципалитет предоставить инвалиду первой группы благоустроенное жилье по договору социального найма, но своевременному новоселью помешала реформация административно-территориальной единицы.

Глава администрации лично получил от сотрудников отдела судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам УФССП России по Пермскому краю уведомление о возбуждении исполнительного производства. Также госслужащего предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда. В срок, отведенный для добровольного исполнения требований исполнительного документа, гражданке жилое помещение не выделили. Работниками органов принудительного исполнения было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей.

За этим последовал период, когда в Большесосновском районе происходило формирование нового муниципального образования, судебным приставам пришлось несколько раз направлять в районный суд заявления об установлении правопреемственности. Конечным должником стала администрация Большесосновского муниципального округа. После вынесения определения о замене одной из сторон исполнительного производства и его вступлении в законную силу взыскательнице было предоставлено новое благоустроенное жилье. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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