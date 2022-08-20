1 сентября в Перми будет ограничена продажа спиртного
Пермский край: новости дня
В День знаний в Прикамье запрещена розничная продажа алкоголя – это ограничение установлено постановлением краевого правительства.
Нарушение ограничения повлечет за собой административные штрафы: для должностных лиц – в размере от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.
Нарушение ограничения повлечет за собой административные штрафы: для должностных лиц – в размере от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.
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В Нижнем Тагиле осудят многодетного отца за издевательство над детьми и торговлю поддельным алкоголем
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20 августа 2022