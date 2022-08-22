«Афоня» и встреча с актрисой Юлией Ауг: пермяков приглашают на День кино

Марина Осипова © Вечерние ведомости

27 августа отмечается День российского кино. В честь этого Пермский союз кинематографистов организует специальную программу событий «День кино» (от 0+). Событие пройдет в киноцентре «Премьер» бесплатно для пермяков.В программе Дня — лучшие современные фильмы, любимая классика, детская программа мультфильмов и мастер-классов, пермское экспериментальное кино, документальные ленты, лекции, встреча с актрисой Юлией Ауг и активности на улице.События Дня кино пройдут в залах «Премьера» и около киноцентра, в летнике. Для любителей современного кино будут показаны лучшие ленты фестиваля «Кинотавр» 2021 года, в том числе «Море волнуется раз» (16+) с дочерью Сергея Бодрова в главной роли, фильм Виктора Рыжакова «День Мертвых» (16+) и недавний хит «Общага» (18+) по роману Алексея Иванова. Для ценителей культовой классики — «Девять дней одного года» (0+) с Алексеем Баталовым в главной роли, культовый «Афоня» (0+) Георгия Данелии. Оттепельный романтичный фильм «Июльский дождь» (0+) Марлена Хуциева будет показан на закате в летнике «Премьера».В День кино запланирована отдельная программа документальных фильмов: «ПроРок» (18+) о пути рокеров, «Карнавал клювов» (0+) о разнообразии птиц и «Еда по-советски» (12+) режиссёра Бориса Караджева про историю создания советских блюд.Впервые будет показана специальная программа экспериментального пермского кино эпохи перестройки. Ее представит поэт и журналист Иван Козлов.Отдельный кинозал будет работать для детей. Там покажут мультфильмы от киностудии «Союзмультфильм» (0+) и пермский мультсериал «Капризка» (0+). Аниматор Олеся Астахова проведёт мастер-классы по анимации для маленьких гостей.В Пермь приедут приглашённые гости, которые расскажут о кино изнутри. Историк кино Максим Семёнов прочитает лекцию о том, как менялось отечественное кино в советское время. На творческой встрече с актрисой Юлией Ауг зрители зададут вопросы об особенностях существования в кадре.В течение всего Дня кино на летнике киноцентра «Премьер» будет работать выставка локальных брендов (0+). Свои товары представят фотолаборатория «Фиксаж», музыкальный магазин MUS&CO, ЛАМПА, концептуальное цветочное пространство Les Fleurs du Mal и реставрационная мастерская «СноваНовое».В фуд-зоне от Cucumber kitchen и Cafe Crispy можно будет угоститься полезной едой, гонконгскими вафлями и напитками. Отельная программа запланирована в беседке летника: арт-терапевтические встречи для детей и взрослых, лекция о кино (0+).События Дня кино начнутся 27 августа в 12:00 и продолжатся до 23:00. Расписание событий здесь: https://clck.ru/tggVu.День кино проходит бесплатно для зрителей. Регистрация не нужна. Показы фильмов будут идти с модерацией: с представлением фильма и обсуждением после просмотра.День кино проходит по инициативе Пермского Союза кинематографистов при поддержке «Пермской синематеки», кинопроекта «Пермь как фильм», киностудии «Новый курс» и киностудии «Мосфильм». Проект Дня кино является победителем XXIV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы».