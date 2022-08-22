В «Горьковке» расскажут о путешествиях и кино

Марина Осипова © Вечерние ведомости

24 августа отдел литературы по искусству пермской краевой библиотеки Горького приглашает на встречу с авторами путеводителей «Путешествия с Алексеем Ивановым», 26 августа – на акцию «Ночь кино».24 августа в 18:00 состоится презентация серии путеводителей «Путешествия с Алексеем Ивановым» (16+). Это проект Юлии Зайцевой - продюсера писателя Алексея Иванова, автора хитов «Географ глобус пропил», «Тобол», «Пищеблок» и других. Авторский коллектив изданий А. Есаева, А. Рачунь, Е. Мазур и Е. Растянис, они изложили в путеводителях впечатления, полученные командой писателя за 17 лет экспедиций по всей России.«Это новый формат и новый стандарт в сегменте книжных гидов. Это полноценный нон-фикшн в формате путеводителя, мы не только прокладываем пути, но и объясняем ключевые смыслы территории, описываем самые значимые феномены, представляем историю с точки зрения современности. Мы рассказываем обо всем ярким, модерновым, интересным языком», – рассказала о проекте Ю. Зайцева.На презентации можно услышать рассказ о создании путеводителей и задать авторамвопросы. Вход свободный. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), для справок 236-22-82.26 августа в 17:00 начнется «Ночь кино» в библиотеке Горького (16+). Организаторы предлагают провести ее в компании фильма «Волга-Волга», который снимали в Пермском крае. В этом году фильму исполняется 85 лет. В рамках встречи разговор пойдет о создании киноленты и ее актерах.«3 августа 1937 года наша (Осинская) районная газета сообщила, что в Осу прибыла экспедиция киностудии «Мосфильм». Жители Осы вспоминают: «в тот незабываемый день пароход бросил якорь чуть ниже Монастырки. Нам удалось увидеть артистов, которых знала вся страна. Любовь Орлова в капитанской форме стояла на мостике», - писали о съемках «Волги-Волги».Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет уже в седьмой раз, ее организаторы - Министерство культуры РФ, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России Культура.РФ.Вход свободный. Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж), для справок 236-22-82.