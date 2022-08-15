Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей на открытие творческого сезона

17.18 Понедельник, 22 августа 2022
Пермский край: новости дня
10 сентября в 15.00 «губерния» открывает новый сезон. Гостей ждут театрализованный концерт с яркими номерами, интерактивная программа, встречи и консультации с руководителями коллективов, фотозоны. Вход свободный.

А 7, 8 и 9 сентября в «Губернии» пройдут экскурсии, на которых можно будет посетить открытые занятия коллективов, задать все интересующие вопросы руководителям. На экскурсии требуется предварительная регистрация, форма станет доступна на сайте Пермского дома народного творчества и в группе «Губернии» ВК в ближайшее время.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Обитатели Калиновского лесопарка Екатеринбурга в четверг ждут гостей
15 августа 2022
В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Бабушкина
19 августа 2022
Жителей Екатеринбурга предупреждают об очередных дорожных перекрытиях
18 августа 2022
Сад Вайнера станет героем лекции в Музее истории Екатеринбурга
16 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:18 Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей на открытие творческого сезона
12:12 В Прикамье переоценено более 1 миллиона земельных участков
11:31 Главный пристав Пермского края вручил награды лучшим судебным приставам
10:21 Технология ученых Пермского политеха сделает асфальт прочнее
10:18 Горьковка отмечает юбилей Дебюсси
13:03 Двое жителей Прикамья завладели деньгами с помощью обмана
12:43 На приеме у руководителя Прикамского Росреестра жители Перми нашли решение своих многолетних проблем
11:50 Метод ученых Пермского Политеха улучшит качество калийных удобрений
10:45 Чтобы не лишиться иномарки, пермяк выплатил своему ребенку более 400 тысяч рублей
13:10 Изготовитель мебели выплатит жительнице Прикамья более 140 тысяч рублей
12:56 Как определить собственника забора, который будет его ремонтировать
12:51 Бюджетный сфероробот для обучения программированию разработали в Пермском Политехе
09:43 Судебными приставами Прикамья взыскана компенсация морального вреда в пользу гражданина, сломавшего ногу на скользком тротуаре
17:02 Представители «Уралхима» и «Уралкалия» завоевали награды на Играх по корпоративному спорту в Москве
12:45 С помощью дистанционного анализа в Пермском крае проанализировано и обследовано 12500 гектаров земель
12:43 Исследование ученых Пермского Политеха ускорит разработку отечественных полимеров для защиты оптоволокна
12:38 В Перми пройдет презентация частных музеев региона
09:54 30 часов труда на благо общества хватило прикамцу, чтобы встать на путь исправления
15:14 Пермский медуниверситет проводит дополнительный прием на обучение по программам специалитета
13:08 Росреестр Прикамья запустил новый проект по работе с пространственными данными
13:02 Ученые Пермского Политеха получили сырье для пищевой промышленности и бытовой химии с помощью «живучих» бактерий
Все новости
17:26 В Омске после обрушения жилой пятиэтажки освобожден от должности министр ЖКХ
16:37 В ФСБ заявили о раскрытии убийства Дарьи Дугиной
15:38 Издание TJournal объявило о своем закрытии после 11 лет работы
14:50 Президент Всероссийского союза страховщиков Юргенс заявил о своей отставке
14:20 ТАСС: бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционно
13:41 ВЦИОМ: в топе символов РФ Путин занял четвертое место и проиграл народу
13:07 В Краснодарском крае суд оштрафовал полицейского по статье о «дискредитации ВС РФ»
12:20 Власти Искитима решили не открывать исправительный центр ГУФСИН после протеста жителей
11:06 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 29 августа
10:02 В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом погибли 16 человек
09:38 Взятых в заложники двоих сотрудников кемеровского СИЗО освободили
18:15 В Рязанском районе веден режим ЧС из-за пожаров, авиация совершила более 350 вылетов для тушения
17:22 СМИ: авторам сатирического сериала про чиновника Наливкина грозит штраф за использование полицейской формы
16:23 В МЧС заявили о нехватке отечественного оборудования «из-за санкций», при этом о дефиците говорили и несколько лет назад
14:16 На Италию обрушился мощный ураган, в Тоскане ветер раскрутил колесо обозрения
11:44 Кандидат на пост главы Удмуртии депутат Белоусов объявлен в розыск
11:15 Жители Искитима протестуют против открытия исправительного центра ГУФСИН в жилом районе
10:10 В детском саду Новосибирска погибла 5-летняя девочка, упавшая с самоката
09:40 В Белгородской области горел склад боеприпасов, жителей вывезли на безопасное расстояние
17:59 СМИ: в Беларуси задержали авторов «протестных стикеров»
15:47 В Казани прошел обыск у доктора социологических наук Искандера Ясавеева
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK