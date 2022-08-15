Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей на открытие творческого сезона
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10 сентября в 15.00 «губерния» открывает новый сезон. Гостей ждут театрализованный концерт с яркими номерами, интерактивная программа, встречи и консультации с руководителями коллективов, фотозоны. Вход свободный.
А 7, 8 и 9 сентября в «Губернии» пройдут экскурсии, на которых можно будет посетить открытые занятия коллективов, задать все интересующие вопросы руководителям. На экскурсии требуется предварительная регистрация, форма станет доступна на сайте Пермского дома народного творчества и в группе «Губернии» ВК в ближайшее время.
А 7, 8 и 9 сентября в «Губернии» пройдут экскурсии, на которых можно будет посетить открытые занятия коллективов, задать все интересующие вопросы руководителям. На экскурсии требуется предварительная регистрация, форма станет доступна на сайте Пермского дома народного творчества и в группе «Губернии» ВК в ближайшее время.
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