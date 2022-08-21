В Прикамье переоценено более 1 миллиона земельных участков

Марина Тушина © Вечерние ведомости

В Пермском крае завершилась государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий. Переоценка земель проведена государственным бюджетным учреждением «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края».«По результатам оценочных работ подготовлен Проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков. Всего в Пермском крае переоценено более 1 200 000 земельных участков, - комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Чернявская. - Это земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, водного и лесного фонда, земли запаса, промышленности и иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов».Ознакомиться с Проектом отчета можно на официальном сайте Центра технической инвентаризации https://ctipk.ru в разделе «Государственная кадастровая оценка», а также на сайте Росреестра в разделе «Фонд данных государственной кадастровой оценки».Владельцы земельных участков могут посмотреть новые результаты кадастровой стоимости своих объектов. При несогласии с результатами или наличии замечаний заинтересованные лица в срок до 9 сентября 2022 вправе направить свои замечания в Центр технической инвентаризации.