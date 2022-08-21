В Прикамье переоценено более 1 миллиона земельных участков

12.12 Понедельник, 22 августа 2022
Пермский край: новости дня
В Пермском крае завершилась государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий. Переоценка земель проведена государственным бюджетным учреждением «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края».

«По результатам оценочных работ подготовлен Проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков. Всего в Пермском крае переоценено более 1 200 000 земельных участков, - комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Чернявская. - Это земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, водного и лесного фонда, земли запаса, промышленности и иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов».

Ознакомиться с Проектом отчета можно на официальном сайте Центра технической инвентаризации https://ctipk.ru в разделе «Государственная кадастровая оценка», а также на сайте Росреестра в разделе «Фонд данных государственной кадастровой оценки».

Владельцы земельных участков могут посмотреть новые результаты кадастровой стоимости своих объектов. При несогласии с результатами или наличии замечаний заинтересованные лица в срок до 9 сентября 2022 вправе направить свои замечания в Центр технической инвентаризации.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Тушина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 21 гектара
21 августа 2022
В Свердловской области зафиксировали ещё два лесных пожара
20 августа 2022
На обогатительной фабрике Среднеуральского медеплавильного завода заменили флотационную машину
16 августа 2022
Сысертский «Мишутка» собирает деньги на вагон для кошек
18 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:18 Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей на открытие творческого сезона
12:12 В Прикамье переоценено более 1 миллиона земельных участков
11:31 Главный пристав Пермского края вручил награды лучшим судебным приставам
10:21 Технология ученых Пермского политеха сделает асфальт прочнее
10:18 Горьковка отмечает юбилей Дебюсси
13:03 Двое жителей Прикамья завладели деньгами с помощью обмана
12:43 На приеме у руководителя Прикамского Росреестра жители Перми нашли решение своих многолетних проблем
11:50 Метод ученых Пермского Политеха улучшит качество калийных удобрений
10:45 Чтобы не лишиться иномарки, пермяк выплатил своему ребенку более 400 тысяч рублей
13:10 Изготовитель мебели выплатит жительнице Прикамья более 140 тысяч рублей
12:56 Как определить собственника забора, который будет его ремонтировать
12:51 Бюджетный сфероробот для обучения программированию разработали в Пермском Политехе
09:43 Судебными приставами Прикамья взыскана компенсация морального вреда в пользу гражданина, сломавшего ногу на скользком тротуаре
17:02 Представители «Уралхима» и «Уралкалия» завоевали награды на Играх по корпоративному спорту в Москве
12:45 С помощью дистанционного анализа в Пермском крае проанализировано и обследовано 12500 гектаров земель
12:43 Исследование ученых Пермского Политеха ускорит разработку отечественных полимеров для защиты оптоволокна
12:38 В Перми пройдет презентация частных музеев региона
09:54 30 часов труда на благо общества хватило прикамцу, чтобы встать на путь исправления
15:14 Пермский медуниверситет проводит дополнительный прием на обучение по программам специалитета
13:08 Росреестр Прикамья запустил новый проект по работе с пространственными данными
13:02 Ученые Пермского Политеха получили сырье для пищевой промышленности и бытовой химии с помощью «живучих» бактерий
Все новости
17:26 В Омске после обрушения жилой пятиэтажки освобожден от должности министр ЖКХ
16:37 В ФСБ заявили о раскрытии убийства Дарьи Дугиной
15:38 Издание TJournal объявило о своем закрытии после 11 лет работы
14:50 Президент Всероссийского союза страховщиков Юргенс заявил о своей отставке
14:20 ТАСС: бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционно
13:41 ВЦИОМ: в топе символов РФ Путин занял четвертое место и проиграл народу
13:07 В Краснодарском крае суд оштрафовал полицейского по статье о «дискредитации ВС РФ»
12:20 Власти Искитима решили не открывать исправительный центр ГУФСИН после протеста жителей
11:06 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 29 августа
10:02 В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом погибли 16 человек
09:38 Взятых в заложники двоих сотрудников кемеровского СИЗО освободили
18:15 В Рязанском районе веден режим ЧС из-за пожаров, авиация совершила более 350 вылетов для тушения
17:22 СМИ: авторам сатирического сериала про чиновника Наливкина грозит штраф за использование полицейской формы
16:23 В МЧС заявили о нехватке отечественного оборудования «из-за санкций», при этом о дефиците говорили и несколько лет назад
14:16 На Италию обрушился мощный ураган, в Тоскане ветер раскрутил колесо обозрения
11:44 Кандидат на пост главы Удмуртии депутат Белоусов объявлен в розыск
11:15 Жители Искитима протестуют против открытия исправительного центра ГУФСИН в жилом районе
10:10 В детском саду Новосибирска погибла 5-летняя девочка, упавшая с самоката
09:40 В Белгородской области горел склад боеприпасов, жителей вывезли на безопасное расстояние
17:59 СМИ: в Беларуси задержали авторов «протестных стикеров»
15:47 В Казани прошел обыск у доктора социологических наук Искандера Ясавеева
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK