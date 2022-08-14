Главный пристав Пермского края вручил награды лучшим судебным приставам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Управлении ФССП России по Пермскому краю 22 августа состоялось награждение отличившихся сотрудников. Торжественная церемония была приурочена к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.В приветственном слове руководитель Управления Сергей Неведомский отметил, что такое чествование национального триколора — это прежде всего уважение к своей стране, своей истории, культуре и традициям. Главный судебный пристав Пермского края пожелал судебным приставам сил в исполнении своего служебного долга и вручил награды лучшим в профессии. Ведомственные медали - это признание мастерства и профессионализма людей, которые ежедневно стоят на охране интересов прикамцев и защищают их права.Всех прибывших на мероприятие в фойе Управления встречала выставка детских поделок, посвященных флагу России. Ребята загодя готовились к ответственному событию в жизни их родителей и с удовольствием пробовали свои силы в искусстве. В каждой работе юные творцы стремились донести простую мысль, что национальный триколор объединяет всех жителей России и помогает почувствовать, что мы многонациональный народ и успехи каждого составляют богатство всей страны.