Технология ученых Пермского политеха сделает асфальт прочнее

10.21 Понедельник, 22 августа 2022
Пермский край: новости дня
Частично заменив дорогостоящие модификаторы на термопластичный полимер, ученые Пермского политеха получили высококачественные полимерно-битумные вяжущие – ПБВ.

Они не только соответствуют ГОСТу, но и имеют значительные преимущества по ряду показателей: пластичность, устойчивость к низким температурам, стойкость против старения и эластичность. Это обеспечит более высокую прочность и долговечность дорожного полотна. Работа пермских ученых поспособствует импортозамещению зарубежных аналогов, поскольку рассматривает полимеры российского производства.

Результаты работы политехников опубликованы в материалах всероссийской научно-практической конференции «Химия. Экология. Урбанистика» и в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология». Исследование выполнено в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

Замена традиционного процесса окисления битумов на технологию, предложенную пермскими учеными, существенно упростит производство и позволит улучшить экологическую обстановку на производственной площадке. Технология готова к внедрению и не требует значительных капитальных затрат.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости
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