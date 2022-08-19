Горьковка отмечает юбилей Дебюсси

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня в Пермской краевой библиотеке им. Горького открылась выставка, посвященная 160-летию французского композитора Клода Дебюсси. Сотрудники музыкального отдела назвали экспозицию книжных, нотных и аудиоизданий «Образы: звуковая живопись».«Дебюсси оказал огромное влияние на музыку XX столетия. Композитора пленяла идея изображения настроения, впечатления и атмосферы в мелодии. Кроме того, он увлекался дальневосточной культурой: яванской музыкой, японской гравюрой и живописью, проявлял интерес к творчеству русских композиторов Стравинского и Мусоргского. Все это вдохновляло Клода Дебюсси на создание звуковых образов, словно сошедших с холста художников-импрессионистов», - пояснили библиотекари.Авторы выставки предлагают погрузиться в мир звуковой живописи на примере шести ярких музыкальных сочинений Клода Дебюсси: «Море», «Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна», «Золотые рыбки», «Затонувший собор», «Сады под дождем» и «Облака». На сайте библиотеки опубликовано интерактивное видео, позволяющее узнать больше об этих произведениях.В читальном зале музыкального отдела Горьковки меломаны найдут ноты, книги о творчестве композитора и его жизни, репродукции картин, вдохновивших Дебюсси на создание произведений, а также грампластинки и CD-диски с музыкой мастера импрессионизма. Выставка работает по 31 августа.