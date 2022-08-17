На приеме у руководителя Прикамского Росреестра жители Перми нашли решение своих многолетних проблем

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина провела личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации в Пермском крае.Жители г. Перми и Пермского края обратились к руководителю краевого Росреестра с вопросами по различным жизненным ситуациям, связанным с постановкой на кадастровый учет участков и оформлением прав собственности на земельные участки, о продлении срока устранения выявленных нарушений земельного законодательства и иным вопросам.Жительница Кировского района г. Перми обратилась за разъяснениями о том, можно ли оформить права на дом и приобрести в собственность земельный участок под ним при отсутствии правоустанавливающих документов.Лариса Аржевитина сообщила о том, что с 1 июля 2022 года действует так называемая «Дачная амнистия 2.0», благодаря которой граждане могут оформить право собственности на жилой дом и получить земельный участок под ним в собственность бесплатно в случаях, если дом построен до 14 мая 1998 года, является постоянным местом проживания гражданина и находится в границах населенного пункта или на землях государственной и муниципальной собственности.Для того чтобы воспользоваться «дачной амнистией» и оформить право на жилой дом, необходимо обратиться в орган местного самоуправления и подать заявление о предоставлении земельного участка под жилым домом, приложив к нему документ, подтверждающий факт владения указанным жилым домом. Это может быть выписка из похозяйственной книги, документ об оплате коммунальных платежей либо документ о проведении государственного технического учета.Орган местного самоуправления принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность и самостоятельно направляет в Росреестр заявление о кадастровом учете и регистрации права собственности гражданина на дом и земельный участок в упрощенном порядке.Дополнительную информацию по пакету документов, порядку оформления недвижимости по «дачной амнистии» можно получить в муниципалитетах по месту нахождения объектов.Кроме того, у жителей Прикамья есть возможность проконсультироваться у экспертов Управления Росреестра в официальной группе «Вконтакте» https://vk.com/public49884202. Вопросы нужно писать в сообщения группы, специалисты оперативно помогут разобраться в ситуации и подскажут верное решение.