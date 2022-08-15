Чтобы не лишиться иномарки, пермяк выплатил своему ребенку более 400 тысяч рублей

10.45 Пятница, 19 августа 2022
Пермский край: новости дня
Исполнительное производство в отношении недобросовестного родителя находилось на исполнении в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району г. Перми. На протяжении длительного времени мужчина не оказывал помощи своему ребенку и скрывался от судебных приставов.

В ходе работы по принудительному взысканию долга в размере более 430 тысяч рублей было установлено, что за должником на праве собственности зарегистрировано транспортное средство марки Toyota Avensis. С помощью стационарного комплекса системы фотофиксации ПДД «Сокол» было установлено точное местонахождение автомобиля. Машина была подвергнута аресту и предварительно оценена в 500 тысяч рублей.

Перспектива принудительной реализации иномарки позволила защитить право ребенка на получение содержания от собственного отца. Через несколько дней после ареста мужчина внес на депозитный счет судебных приставов всю сумму задолженности. Денежные средства перечислены взыскателю.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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