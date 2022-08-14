Изготовитель мебели выплатит жительнице Прикамья более 140 тысяч рублей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В июне прошлого года жительница Чайковского заказала в ООО «Профф-Мебель» изготовление по ее эскизу кухонного гарнитура и его установку. Стоимость работ по договору подряда составила 79 800 рублей. После согласования эскиза и подписания договора женщина внесла предоплату - 40 000 рублей, рассказали в Пермском краевом суде.В сентябре подрядчик установил кухонный гарнитур в квартире заказчика с указанием в акте приема-передачи мебели замечаний, с которыми подрядчик был согласен и обязался устранить в разумный срок.Поскольку на протяжении двух месяцев замечания подрядчик так и не устранил, женщина направила в ООО «Профф-Мебель» письменную претензию об устранении выявленных недостатков. В очередной раз не дождавшись ответа, она провела оценку недостатков в АНО «Центр оценки и экспертиз» и обратилась к подрядчику с претензией о возврате 40 000 рублей, уплаченных по договору, а затем обратилась в суд.Чайковский городской суд исковые требования счел обоснованными и вынес решение о взыскании с ответчика в пользу истца уплаченных по договору денежных средств – 40 000 рублей, компенсации морального вреда – 5 000 рублей, неустойки – 79 002 рублей, штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке – 20 000 рублей. Общая сумма выплат составила 144 002 рубля.Пермский краевой суд, рассматривая дело в апелляционном порядке, оставил решение судьи районного суда без изменения.