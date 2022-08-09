Как определить собственника забора, который будет его ремонтировать

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Выяснение вопроса о принадлежности забора между земельными участками – одна из распространенных проблем землепользователей. Эксперты Кадастровой палаты Прикамья рассказали, как узнать собственника ограждения, находящегося между двумя участками, и кто должен отвечать за его ремонт.«Действующее законодательство не обязывает собственников земельных участков устанавливать какое-либо ограждение. Установка забора и его вид оговариваются владельцами участков, граничащих друг с другом, в индивидуальном порядке. Строительные нормы и правила РФ (СНиП) № 30-02-97 по установке заборов отражают их допустимые характеристики и носят рекомендательный характер. Таким образом, заборы и другие ограждения между участками не ставятся на кадастровый учет, и право собственности на них не регистрируется», – поясняет Елена Тимшина, и. о. директора Кадастровой палаты по Пермскому краю.Забор может располагаться на территории одного из земельных участков либо на границе между участками. Определить положение границ между земельными участками на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости поможет кадастровый инженер.В случае если границы земельных участков ранее не были установлены, их собственники могут заключить договор подряда с кадастровым инженером, который определит границы земельных участков и подготовит документы для внесения сведений о точном положении данных границ в ЕГРН.Действующее законодательство предусматривает решение земельных споров в судебном порядке. Однако собственники смежных участков всегда могут договориться с соседями о принадлежности забора и порядке его ремонта самостоятельно.