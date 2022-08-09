Бюджетный сфероробот для обучения программированию разработали в Пермском Политехе
Пермский край: новости дня
С каждым годом в России наблюдается значительный рост спроса на IT-специалистов, тем временем имеющиеся на рынке образовательные инструменты не совершенствуются и не адаптируются под молодое, растущее поколение. Так как планка для изучения основ программирования опустилась до детских садов и начальной школы, разработчики Пермского Политеха создали устройство «SphereSMARTrobot», которое позволит обучать подрастающее поколение базовому кодированию в игровой, интерактивной форме.
Разработка была представлена на конкурсе акселераторов «Большая разведка 2022».
По словам специалистов, робот представляет из себя программируемую сферу диаметром в 12 сантиметров и массой 200 грамм. Корпус выполнен из пластика ABS. Внутри робота будет размещен контроллер, электродвигатель, система датчиков.
— В совокупности наше устройство сможет перемещаться по запрограммированным траекториям, а также по нарисованным трассам. Трассы полигона могут быть изготовлены с помощью картона, скотча, маркеров, красок и тому подобных материалов, — сообщает старший преподаватель кафедры технических дисциплин Марат Апталаев.
— Программирование робота будет осуществляться с помощью мобильного приложения на визуальном языке Scratch. Это позволит даже самым маленьким пользователям легко создавать свои программы и сразу наблюдать их выполнение вживую. Благодаря маневренности сферы дети смогут наглядно видеть действия каждой строчки кода, которую они ввели для выполнения задуманной операции. Например, ехать вперед, а затем повернуть направо, — поделился студент кафедры технических дисциплин Кирилл Савватеев.
Как пояснили разработчики, главным преимуществом над зарубежными аналогами является стоимость робота – цена сборки не должна превышать трех тысяч рублей.
Разработка была представлена на конкурсе акселераторов «Большая разведка 2022».
По словам специалистов, робот представляет из себя программируемую сферу диаметром в 12 сантиметров и массой 200 грамм. Корпус выполнен из пластика ABS. Внутри робота будет размещен контроллер, электродвигатель, система датчиков.
— В совокупности наше устройство сможет перемещаться по запрограммированным траекториям, а также по нарисованным трассам. Трассы полигона могут быть изготовлены с помощью картона, скотча, маркеров, красок и тому подобных материалов, — сообщает старший преподаватель кафедры технических дисциплин Марат Апталаев.
— Программирование робота будет осуществляться с помощью мобильного приложения на визуальном языке Scratch. Это позволит даже самым маленьким пользователям легко создавать свои программы и сразу наблюдать их выполнение вживую. Благодаря маневренности сферы дети смогут наглядно видеть действия каждой строчки кода, которую они ввели для выполнения задуманной операции. Например, ехать вперед, а затем повернуть направо, — поделился студент кафедры технических дисциплин Кирилл Савватеев.
Как пояснили разработчики, главным преимуществом над зарубежными аналогами является стоимость робота – цена сборки не должна превышать трех тысяч рублей.
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