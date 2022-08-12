Судебными приставами Прикамья взыскана компенсация морального вреда в пользу гражданина, сломавшего ногу на скользком тротуаре

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Зимой прошлого года житель г. Чусового Пермского края шел из дома на работу, поскользнулся на пешеходном тротуаре, упал и повредил ногу. На скорой помощи пострадавшего доставили в травматологическое отделение, где ему диагностировали перелом. В стационаре мужчине сделали операцию, в течение трех месяцев он вынужден был передвигаться на костылях, а на полное восстановление потребовалось около года.Вследствие травмы гражданину были причинены физические и нравственные страдания, также он лишился части заработка и возможности вести привычный образ жизни. Это стало основанием для обращения в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.По решению суда виновной в произошедшем была признана коммунальная организация, которая своевременно не устранила наледь на пешеходном тротуаре.В отделение судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с МУП «Комбинат благоустройств» компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей.После возбуждения исполнительного производства предприятие-должник прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, поэтому судебный пристав обратился в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве. Требования судебного приставы были удовлетворены, произведена замена должника на МБУ «Комбинат благоустройств».Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции.Применения мер принудительного взыскания не потребовалось, организация перечислила всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.