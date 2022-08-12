Судебными приставами Прикамья взыскана компенсация морального вреда в пользу гражданина, сломавшего ногу на скользком тротуаре
Пермский край: новости дня
Зимой прошлого года житель г. Чусового Пермского края шел из дома на работу, поскользнулся на пешеходном тротуаре, упал и повредил ногу. На скорой помощи пострадавшего доставили в травматологическое отделение, где ему диагностировали перелом. В стационаре мужчине сделали операцию, в течение трех месяцев он вынужден был передвигаться на костылях, а на полное восстановление потребовалось около года.
Вследствие травмы гражданину были причинены физические и нравственные страдания, также он лишился части заработка и возможности вести привычный образ жизни. Это стало основанием для обращения в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.
По решению суда виновной в произошедшем была признана коммунальная организация, которая своевременно не устранила наледь на пешеходном тротуаре.
В отделение судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с МУП «Комбинат благоустройств» компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
После возбуждения исполнительного производства предприятие-должник прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, поэтому судебный пристав обратился в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве. Требования судебного приставы были удовлетворены, произведена замена должника на МБУ «Комбинат благоустройств».
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции.
Применения мер принудительного взыскания не потребовалось, организация перечислила всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Вследствие травмы гражданину были причинены физические и нравственные страдания, также он лишился части заработка и возможности вести привычный образ жизни. Это стало основанием для обращения в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.
По решению суда виновной в произошедшем была признана коммунальная организация, которая своевременно не устранила наледь на пешеходном тротуаре.
В отделение судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с МУП «Комбинат благоустройств» компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
После возбуждения исполнительного производства предприятие-должник прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, поэтому судебный пристав обратился в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве. Требования судебного приставы были удовлетворены, произведена замена должника на МБУ «Комбинат благоустройств».
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции.
Применения мер принудительного взыскания не потребовалось, организация перечислила всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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