Представители «Уралхима» и «Уралкалия» завоевали награды на Играх по корпоративному спорту в Москве

17.02 Среда, 17 августа 2022
Пермский край: новости дня
Команда AO «ОХК «Уралхим» (куда входит ПАО «Уралкалий») успешно дебютировала на Московских играх Ассоциации развития корпоративного спорта (АРКС), завоевав 15 медалей, из них 7 золотых - в состязаниях легкоатлетов, в гиревом спорте и плавании.

Игры прошли по формуле международной спартакиады, в которой в 20 спортивных дисциплинах состязались 1500 участников из 78 российских компаний, в том числе 165 атлетов из Никарагуа, Ирана, Вьетнама, Венесуэлы, Панамы, Кыргызстана, Белоруссии и Узбекистана.

Радмир Габдуллин, советник генерального директора по спорту и молодежной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий»: «Создание АРКС и перспектива соревноваться с другими предприятиями на всероссийском и международном уровнях стали для нас мотивацией, необходимым звеном для развития корпоративного спорта. В следующем году Россия примет Всемирные зимние корпоративные игры, и мы, конечно же, будем к ним очень готовиться. В «Уралкалии», например, планируем проводить мастер-классы, открытые тренировки, привлекать лучшие тренерские кадры, специалистов высшего тренерского состава из сборной России, чтобы они работали с нашими сотрудниками и помогали им готовиться к спортивным мероприятиям. Отдельное внимание хотим уделить разработке системы мотивации».

Руководитель АРКС Илья Галаев подчеркнул, что с приходом в Ассоциацию калийщиков другим компаниям есть на кого равняться и учиться, как нужно организовывать подобного рода мероприятия со своими сотрудниками.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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